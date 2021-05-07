理大學生會派理大圍城明信片被指影響校譽 副會長等3人需紀律聆訊

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-07 23:35

香港理工大學學生會早前舉行活動，派發紀念2019年反修例事件「理大圍城」的明信片。學生會指，校方稱相關活動影響校譽，學生會外務副會長及兩位外務秘書將於下月出席紀律聆訊。

前年11月於反修例運動期間發生理大圍城事件。（資料圖片）

涉3月底紅磡火車站行人天橋派明信片

香港理工大學學生會今日（7日）於Facebook專頁上指，收到校方通知，指早前舉辦派發紀念理大圍城明信片的活動影響校譽，學生會外務副會長及兩位外務秘書將於下月出席紀律聆訊，暫未知會否被處分。學生會又指，暫時不可以就傳媒查詢作出任何回應。

理大學生報編委會於Facebook專頁上指，涉事活動為於今年3月29日及3月30日，在理大對出紅磡火車站的行人天橋上派發紀念明信片活動，當時活動曾遭到警員到場干預。

最嚴重可被中止學籍

理大學生報編委會指，根據香港理工大學2020-2021年度學生手冊，校內紀律聆訊將由學生紀律委員會負責。在紀律聆訊中被裁定犯法的學生將被採取紀律處分，罰則包括但不限於社會服務令、停學、中止學籍。紀律處分的紀錄將被記錄在學生的成績表上，而接受紀律處分的學生將被剝奪獲得獎學金、被選為傑出學生、於校內擔任領袖職務的資格，學生在申請參與校內活動、實習、交流、入住宿舍時亦會被給予較低優先權。