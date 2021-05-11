中年男喪妻之痛患抑鬱　獲輔導漸走出傷痛：太太會一直在我心中

撰文： 01醫務所 最後更新日期： 2021-05-11 08:00

陳先生是位中年人，來精神科門診求醫，是因為太太過身後開始情緒低落，變得沒精打采，睡不好也吃不好，生活好像再沒有動力，對任何事也失去興趣。他多次對我說：「沒有了太太，人生好像沒有意義了。我也不知道以後的路要怎樣走下去。」 他的太太年前確診乳癌，發現的時候已經是末期了。陳生和太太的關係很好，眼見太太所剩的日子不多，決定辭退工作，專心照顧太太。但太太的健康一天比一天差，最終離開了丈夫，留下兩個兒子，與陳生相依為命。陳生說，太太是護士、是一個很好的妻子和媽媽，家裏每個人都需要她。他接受不了太太的離開，也自責自己沒有及早留意到她不適，延誤了診斷和治療。 撰文︰青山醫院精神健康學院辛婥珩醫生

美國精神科醫生伊麗莎白．庫伯勒．羅絲（Elisabeth Kübler-Ross）在她1969年出版的《論死亡與臨終》（On Death and Dying）一書中提出了「哀傷的五個階段」（Five Stages of Grief）。這五部曲描述人們面對親人逝世的心路歷程，包括了否認、憤怒、討價還價、抑鬱和接受。每個人的經歷也因人而異，階段不一定順序出現，亦不一定會經歷所有的階段。有些人可能只經歷了其中幾個階段，亦有些人可能一直困在中間的階段。

陳先生接受了抗抑鬱藥的治療，也獲轉介接受臨床心理學家的哀傷輔導，協助他了解哀傷的痛苦，接受太太已離開的事實，並帶着和太太的回憶繼續走餘下的路。

慢慢地，隨着時間的過去和治療的效用，他的情緒漸漸好轉，動力都回來了。有一天他回來覆診時告訴我，他找到新工作，是在戲院裏售票，工作簡單，又能面對不同的客人，是他喜歡的工作。他在這份工作中找到人生的樂趣。另外，他的兒子考上了醫科，決定立志行醫，像媽媽一樣照顧病人。陳先生為兒子感到很驕傲和自豪。他再也不需要服用抗抑鬱藥，更不用再回來覆診了。「醫生，太太會一直在我心中，我知道日子要怎樣走下去了。」

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。 「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。