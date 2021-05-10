接種新冠疫苗後可縮短檢疫期　薛達：可鼓勵市民打針，值得試下

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-10 09:36

政府早前修改檢疫安排，倘大廈有變種病毒個案，當局都會先作出「限制與檢測宣告」，並會為大廈的所有住戶安排檢測，之後第3、7、12和19日強制檢測。不過，患者的家居接觸者，又或者居於劏房個案，則仍維持送檢21日的安排。 港大微生物學系臨床助理教授薛達今日（10日）在電台節目表示，同意上述安排，認為相關方法合理。他解釋，若未曾與病人有密切接觸，感染風險應該較低，若他們留家檢疫並定期做測試，相信不會引起社區爆發。 對於政府宣布，接種疫苗及過14天後可縮短檢疫期，以加密檢測取代，薛達認為此舉可鼓勵市民打針，又指現時本港接種疫苗的速度較慢，故支持有關做法。

5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家

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社區未見再增加變種病毒個案 形容情況穩定

薛達指出，在南非變種病毒中，N501Y基因突變會增加病毒傳染性，E484K則會減少疫苗成效，故情況令人擔心。不過，他指香港的變種病毒個案，至今已知道患者之間的關係，而且社區未見再增加變種病毒個案，故形容「情況穩定少少、令人安心」，但他強調，由於病毒的僭伏期長達14天至21天，故未來仍要再觀察。

對於現時香港社區未見大規模的變種病毒爆發，薛達估計與港人長期戴口罩有關，而且亦要視乎患者有否與其他社區人士有密切接觸，但他指，變種病毒的傳染性較高，坦言「下次可能無咁好彩」。

5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中

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縮檢疫期可鼓勵市民打針

此外，政府將於周三（12日）起，按出發地區風險調整檢疫期，若已經接種兩劑疫苗人士，例如來自新加坡、澳洲及紐西蘭等低風險地區，其檢疫期可縮短至7日。另外，確診患者的密切接觸者，檢疫日子亦可縮短一半至7日；若涉變種病毒株，確診者的密切接觸者於檢疫中心強制檢疫期，也可由21天縮短至14天。

薛達指出，現時本港接種疫苗的速度較慢，若用此方法鼓勵市民打針，坦言「完全值得試下」。他又指，現時香港的追蹤工作「很足」，故除了檢疫外，同時可在另一方面提供保護，以減少社區爆發的可能性。他又強調，預計新冠肺炎病毒不會消失，將來若持續用嚴謹方法生活並不實際，故必須找方法與病毒同存，透過打針產生群體免疫。

被問及抗體測試的重要性，他表示，對抗體測試的作用存疑，因即使結果呈陽性，亦不代表有百分百保護，因普通的抗體測試，並無檢測抗體的質素，只檢視身體內是否有抗體。他續指，部份抗體測試較複雜，要數天後再有結果，而且就算接種疫苗後，部份人亦不會有抗體，例如長期病患者等，但他們亦會有抵抗力，有助減少病毒的嚴重性。