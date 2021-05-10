世衞稱向科興索更多資料以決定是否批緊急使用　科興回覆：沒收到

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-10 12:35

世界衞生組織於上周五（7日）公布，批准中國研發的「國藥疫苗」之緊急使用授權，惟對於另一款內地研發、本港有使用的「科興疫苗」，就仍有待該藥廠提供更多資料，料本周才有決定。 《香港01》向科興查詢世衞要求其公司補交甚麼資料，惟科興回覆指，世衞並未要求提交新的數據，而審批工作現時仍在進行。

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根據《路透社》報道，世衞的專家表示正要求藥廠提供更多的資料，希望能盡快收到資料以作出決定，料本周將會作出公布。

不過，科興回覆《香港01》查詢時表示，世衞並未要求提交新的數據，而審批工作現時仍在進行。

科興疫苗。（資料圖片／羅國輝攝）

另外，世衛免疫策略諮詢專家小組（SAGE）曾稱科興疫苗部分數據屬於「低度可信」，科興回應時表示，被評估為「低置信水平」（Low level of confidence）的是兩組數據，第一是長者嚴重不良事件的安全性數據，主因是第三期臨床研究中，60歲以上人群比率較低，「但同時專家組的報告里（裏）也放上了我們在巴西和智利真實世界研究的一些數據，也對比了智利我們的疫苗和另一家疫苗安全性的數據。巴西和智利的疫苗接種都是老年人優先的，所以通過實際使用，實際上驗證了該疫苗在老年人群體中的安全性。」

至於第二組數據是針對合併症患者（Individuals with comorbidities）、潛在疾病患者的嚴重不良事件的安全性數據，科興直言「這個群體的研究本來就不太好做」，其他疫苗也出現樣本量有限的問題，「比如moderna的疫苗，世衛給出的數據評估也是低置信水平。」

記者同時向世衞查詢要求科興補交哪些資料，暫未獲回覆。

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