新冠疫苗｜暫收53宗面癱個案　再有1宗嚴重過敏反應成立

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-12 22:21

根據最新一份《香港新冠疫苗的安全監察報告》，由疫苗計劃開展至5月2日，署方共接獲53宗懷疑貝爾面癱的報告，當中7宗判斷為並非貝爾面癱，其餘46宗個案中，29宗曾接種科興疫苗，17宗曾接種復必泰疫苗。 而4月19日至5月2日的兩周間，署方接獲5宗在接種後的懷疑出現嚴重過敏反應的報告，其中一人接受第一劑復必泰疫苗後約半小時出現皮疹和喉部不適。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

上周多5宗涉及曾經接種疫苗人士死亡

食物及衞生局公布截至本日（9日）的過去一星期，衞生署共接獲254宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中包括醫院管理局（醫管局）呈報5宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的死亡個案。

衞生署累計共接獲約2,660宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.15%），當中包括19宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。截至本周日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結7宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為21宗個案與疫苗接種沒有關聯、5宗個案尚待評估。署方指專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

初步分析貝爾面癱與疫苗有潛在關聯

截至5月2日，衞生署共接獲53宗懷疑貝爾面癱的報告，在審視相關臨床數據後，其中7宗被判斷為不屬於貝爾面癱；餘下46宗個案中，有29宗曾接種科興疫苗，17宗曾接種復必泰疫苗；接種科興疫苗及復必泰疫苗後，出現貝爾面癱佔接種劑量的百分比分別為0.0038%及0.0023%。

報告指，貝爾面癱是復必泰疫苗其中一種罕見的副作用，另外專家委員會亦留意到接種科興疫苗後部分貝爾面癱的報告，初步分析顯示兩者可能有潛在關聯，但暫未能確定個案是否比基線水平高。

增1宗類速發嚴重過敏反應

嚴重過敏反應方面，4月19日至5月2日的兩周間，署方接獲5宗接種疫苗後懷疑「速發嚴重過敏反應」或「類速發嚴重過敏反應」的報告，經審視後，當中2宗個案被認為只屬普通過敏反應，另有2宗由於發病時間長而被認為與接種新冠疫苗無關。餘下1宗涉及1名24歲女子的「類速發嚴重過敏反應」，她接種第一劑復必泰疫苗後約半小時出現皮疹和喉部不適，治療後症狀減輕。

同期，衞生署接獲9宗在接種新冠疫苗後死亡的報告，以及293宗由醫管局呈報及1宗由私家醫院呈報需要住院治療的報告。