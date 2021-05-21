18歲少女北上深圳後確診　在港曾居堅尼地城中遠賓館7日

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-21 16:44

新冠肺炎疫情放緩，本港今天（21日）新增一宗確診個案，患者是來自印尼的外傭。另外，一名北上深圳後確診的18歲香港少女，衞生署公布她於4月29日至5月5日期間曾經逗留於堅尼地城香港中遠賓館7日，有關地點將於今日納入強制檢測公告。 本港今天有少於5宗初步確診個案。

印傭居檢疫酒店確診列輸入個案

衞生署衞生防護中心公布，截至5月21日零時零分，中心正調查一宗新增確診個案，至今本港個案累計11,830宗（包括11,829宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案為一宗輸入個案（第11830宗個案），患者是一名29歲女子，她是外傭，無病徵，從印尼來港，5月7日坐CX793航班抵港，入住何文田九龍維景酒店，第12天樣本確診，沒有N501Y變種病毒，而L452R變種病毒的結果是待定，無接種疫苗的紀錄。

今天新增個案為一宗輸入個案。(資料圖片／張浩維攝)

少女去年11月英國返港 居西區寶翠園

另外，衞生防護中心亦繼續調查昨日公布涉及一名18歲女病人的外地確診個案，中心於5月19日接獲廣東衞生當局通報後，進一步資料顯示，她曾於4月29日至5月5日期間逗留於堅尼地城香港中遠賓館，有關地點將於今日納入強制檢測公告。

衞生防護中心昨天指，這名病人於去年11月由英國返港，是英國留學生，居於西區寶翠園。暫時未知她為何在4月29日至5月5日逗留於中遠賓館。

▼5月15日 確診4歲男童就讀幼稚園▼

另一方面，有消息指，就讀何文田漢師幼稚園的4歲男童（第11822宗個案）的大便樣本亦是陰性，暫時未在他體內找到另一種病毒。

衞生防護中心提醒與油尖旺金巴利道69-71A號美園大廈、荃灣安逸街2號荃威花園R座相關的指明人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。

過去14天（5月7日至20日）累計報告30宗個案，包括五宗本地個案，其中一宗源頭不明。