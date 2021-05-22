前港腳卓耀國到法庭自首　遭充公500元保釋金　但准再保釋至7月

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-05-22 20:11

前港腳卓耀國再因涉淋紅油案再被控，惟他昨日未有如期出庭應訊而被法庭發出拘捕令，卓傍晚在其Instagram透露因患眼疾而未有上庭，他今日（22日）到觀塘法院自首，並稱因眼部不適才缺席昨天的聆訊，裁判官不接受其解釋，並稱他若患病可通知律師，最後充公他500元保釋金，然而亦准他以1000元就本案保釋，卓新涉及的刑毀案，押後至7月2日再訊，以讓辯方索取文及及法律意見。

被告卓耀國，26歲，被控一項刑事毀壞罪，指他於今年1月16日，在將軍澳寶琳北路康盛花園1個單位，無合理辯解而損壞單位的外牆。卓暫時毋須答辯。

卓的代表律師向法庭解釋，卓早前因眼部發炎，獲醫生處方了藥物，惟卓昨日眼部再次不適，才未有準時出庭。裁判官卻不接受解釋，指卓若有身體不適，應通知律師，不可無故缺席。就取消原有500元保釋金，卓沒有反對。

裁判官把案押後至7月2日再提，期間准卓保釋，除保釋金增至1000元外，需每周到警署報到2次，不可接觸控方證人及不得返回案發地點。

卓另涉兩宗刑毀案，分別需於6月3日及11日再提訊。

案件編號：KTCC 834/2021

卓耀國昨在其IG放上照片稱患上眼疾。(詳看下圖)

卓耀國的足球生涯。(詳看下圖)