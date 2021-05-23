回港易｜政府禁廣東省半日即彈弓手　消息：政制局下午仍未叫停

撰文： 張美蘭 最後更新日期： 2021-05-23 17:37

本港近期邁向「清零」目標，能夠與內地通關的條件漸成熟，不過周六(22日)卻突然爆出「回港易」計劃禁廣東省參與、但半內即「彈弓手」撤回的尷尬局面。 因應近日廣州荔灣區出現本地確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（22日）下午在疫情記者會公布，將廣東省列為「中風險地區」，身處該省的香港居民不能透過「回港易」免檢疫返港，惟數小時後，政制及內地事務局於晚上發稿改口稱，廣東省未列為「中風險地區」，惹來外界質疑政策混亂。 《香港01》接獲消息稱，張竹君公布新措施前，政制局已知悉衞生署的安排，但數小時後政制局拍板更改決定。據悉政府未來調整內地的疫情風險評估，或會按情況收窄至以「小區」，即使一個小社區有個案，亦未必要令全省「遭殃」。《香港01》正向政制及內地事務局查詢，過去「回港易」計劃的熔斷機制及會否改變風險評估做法。

▼5月22日 匯璽5A及5B座住戶要接受強制檢測▼

本港疫情緩和，「回港易」計劃4月29日更擴展至廣東省以外的其他內地省市。衞生署昨日下午4時30分記者會提到，因應廣州荔灣區有本土個案，廣東省將被納入中風險地區，市民由5月23日起不能以「回港易」經廣東省抵港。

6小時即撤回決定

時隔6小時，政制及內地事務局於深夜發新聞稿，一改立場，並改稱只將廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣調整為「中風險地區」，廣東省全個省份並未被列為「中風險地區」，回港易計劃的安排會暫時維持不變。換言之，「中風險地區」由一個省，突然縮小為確診患者所住大廈。

消息：張竹君公布調整回港計劃前 政制局已知悉但未阻止

兩個部門說法相反，令外界質疑「朝令夕改」。事實上，「回港易」計劃是由政制及內地事務局負責，據了解張竹君昨日公布措施前，政制局事前知悉衞生署將按計劃細則，公布廣東省將列為「中風險」地區，當時未有反對，但該局在晚上決定改變安排。

翻查廣東省政府官網，截至5月22日「全國疫情中高風險地區名單」，「廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣」被納入中風險地區。過去一個月本港曾將遼寧省及安徽省納入中風險地區，今次是港府首次收窄評估範圍至患者居住「小區」。記者已向政制局查詢，是否已改變「回港易」煞停機制。

行政會議成員林正財表示，本港近期已顯示有「清零」能力，但與內地通關，還須看疫苗接種進度是否邁向七成人口有接種。（資料圖片／張浩維）

林正財：政府有「自我改善機制」

行政會議成員林正財表示，沒有參與調整「回港易」計劃安排，不清楚政府改變做法的原因，估計是政府人員當初決定是「宜緊不宜鬆」。但他指出，「出現個別個案係咪需要成個省停係疑問」，又相信政府有「自我改善機制」。他說即使某地區有2、3宗個案但假如沒有擴大傳播鏈，當局有「清零」能力，可以迅速撲熄疫情，就毋須單單看確診數字來決定是否暫停「回港易」計劃。

此外，本港近日雖然再出現本地個案，但林正財認為整體上已顯示本港有「清零」能力，甲印度商人感染變種病毒的相關群組，最終沒有演變成大型本地爆發便是例子。他認為與內地恢復通關，除了達到確診數字「清零」，疫苗接種人口能夠達到七成或今年底前達至這目標，才有條件談通關，但按現時進度，須每日增一倍接種量才有望達標。