壹傳媒大樓遭搜查案　質疑警方手令合法性　求禁使用被檢資料

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-24 19:53

警方去年八月到壹傳媒大樓搜證，壹傳媒和集團創辦人黎智英等其後向法庭申請，要求警方歸還涉及法律專業保密權、不屬手令範圍的資料、以及新聞材料。案件今(24日)在高等法院處理時，代表壹傳媒的律師要求修改申索書，加入理據包括手令屬非法等，以及要求法庭頒令暫禁止使用相關資料，並透露警方將於明年黎智英涉欺詐的案件中，使用相關資料。

指檢取資料或超出手令範圍

代表壹傳媒有限公司等的資深大律師韋仕博稱，警方引述國安法第43條申請手令，應由警務處的國家安全處處理，惟手令卻是由商業罪案調查科的警員申請。律師又指，即使相關手令屬合法，警方當時在大樓檢取的資料，亦超出手令的範圍。

律政司指或應以司法覆核處理

律政司代表稱，壹傳媒要求加入的理據，涉及如何理解手令，應以司法覆核處理。韋即回應說，應以現時的民事程序繼續處理。

此外，壹傳媒指警方在大樓檢取的資料，將於明年三月審訊、黎智英等人涉及的詐騙案中使用。壹傳媒的律師要求，法庭頒暫時禁制令，禁止警方使用相關資料，或要求法庭盡快處理。

指資料不能用於黎涉詐騙案

律師解釋，警方以國安法申請手令，而非以《警隊條例》，認為檢取的資料不能在黎涉及的詐騙案中使用，指未有證據顯示兩案有關連。壹傳媒一方又指，警方當日檢取的物品共423個項目，但相關資料不大機會與國安法有關係。

案件明續。

案件編號：HCMP 1217、1218、1219、 1221、1222、1239、1240/2020