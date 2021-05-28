兩保險經紀公司未如期提交財務文件　保監局分別處罰款及撤銷牌照

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-28 18:29

保險業監管局今日（28日）公布，有兩間經紀公司，未有於財政年度終結後的半年內提交財務報告，故首次向兩間違規的持牌保險經紀公司處以罰款，並暫時撤銷其中一間公司的牌照。局方亦提醒，經紀公司若一旦被裁定罪名成立，可被處第6級即10萬元罰款。

保監局提醒，如任何持牌保險經紀公司未能按時提交財務文件，可根據《條例》就違規行為作出檢控。（資料圖片）

保監局指，由於有兩間經紀公司，未有於財政年度終結後的6個月內，提交經審計財務報表和核數師報告，因此向兩間公司處以罰款，並暫時撤銷其中一間公司的牌照。

保監局自2019年9月23日接手保險中介人的直接規管工作。在此之前，保險中介人受到業界的自律規管制度規管。保監局表示，由於該兩間公司的違規行為，發生於2019年9月23日前，因此根據《保險業條例》（第41章）（《條例》）附表112的過渡性安排，引用事發時的相關規則處理。

保監局續指，在2019年9月23日起實施的新制度下，每間持牌保險經紀公司須履行於財政年度終結後的6個月內，向保監局提交財務文件的基本責任，為確保保單持有人利益受到保障不可或缺的規管機制。

保監局提醒，如任何持牌保險經紀公司未能按時提交財務文件，可根據《條例》就違規行為作出檢控。經紀公司一旦被裁定罪名成立，可被處第6級即10萬元罰款。如屬持續罪行，罪行持續期間每日將另處罰款500元。