港大醫學院研究員瑪麗醫院巡房時偷拍　相片再上載社交平台

撰文： 倪清江 最後更新日期： 2021-05-28 20:06

瑪麗醫院今日（28日）公布香港大學醫學院矯形及創傷外科學系一名研究員，在本月17日的巡房及觀摩手術，違規拍照，並張6張攝於病房及手術室的照片發放至社交平台，當中一張攝有七名病人姓名及身份證號碼等資料，事件本周三（26日）被揭發，即場監督研究員刪除手機內全數13張未經許可拍攝的圖像。院方將與港大醫學院成立聯合小組調查此事。

瑪麗醫院將與港大醫學院成立聯合小組調查研究員瑪麗醫院巡房時偷拍事件（資料圖片)。

港大醫學院即禁涉事研究員進入任何臨床範圍

瑪麗醫院發言人表示，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並向香港個人資料私隱專員公署報告；同時已聯絡全部受影響病人披露事件，而因應事件，院方已提醒港大醫學院職員及研究員必須謹慎處理院內病人的個人資料及遵守相關指引，並提供有關培訓，避免同類事件再次發生，院方將與港大醫學院成立聯合小組調查此事。

港大醫學院表示，將成立特別專案小組調查事件，並根據調查結果，按照港大的人力資源程序，採取適當的跟進行動，包括處分。港大醫學院已即時禁止該名研究員進入任何臨床範圍，以及接觸一切臨床資料。

瑪麗醫院要求港大醫學院職員及研究員必須謹慎處理院內病人的個人資料及遵守相關指引（資料圖片)。

一張相片有病人姓名及術基本資料

瑪麗醫院公布，一名隸屬港大醫學院矯形及創傷外科學系的研究員，於本月17日隨部門於院內巡房及觀摩手術，期間未經許可拍照，並於兩日後在社交平台發布其中六張攝於病房及手術室的照片，當中一張攝有七名病人姓名、身份證號碼、性別、年齡及手術基本資料的文件，研究員翌日刪除帖文。

院方表示，於本周三獲悉事件後即時與港大醫學院聯繫，院方與醫學院代表亦隨即安排與該名研究員及其指導教授會面了解詳情，並即場監督研究員刪除手機內全數13張未經許可拍攝的圖像。