接種率低於兩成　崔俊明：政府未來購疫苗量可減半　倡引國藥疫苗

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-31 09:13

本港接種新冠肺炎疫苗氣氛冷淡，至今接種率未達兩成。政府早前指若疫苗用不完，會考慮交由世衞再捐給其他國家。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今（31日）於港台節目《千鿋年代》指，政府明年再購入第二代疫苗時，認為購買數量可減半，亦建議政府考慮改為購入國藥生產的滅活疫苗，指其數據似乎較科興多，亦已獲世衞承認。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，。（資料圖片 / 高仲明攝）

崔俊明指，相信因香港已有部分人接種疫苗，疫情愈後期感染宗數愈少，市民接種疫苗誘因會減少。政府今次每款疫苗分別購入750萬劑，他認為，政府再購疫苗時，數量可以減半，指預計明年藥廠製作疫苗的數量會增加，復必泰亦料在內地設廠房生產，即使政府要加碼購入更多疫苗，都很快可以到港。他又指，可考慮購入國藥的滅活疫苗，指其數據似乎較科興多，亦已獲世衞承認。

他指，現時料有剩約8萬劑，相信開放予12至15歲學生接種疫苗後可以用盡，但指若要捐出過剩疫苗，要於7月中決定，與藥廠商討運送安排，受惠國家亦要準備及化驗疫苗，而相關運費或要由港府支付。至於約550萬劑港府已購入但未付運的復必泰疫苗，他建議政府與藥廠商討轉購第二代疫苗。

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

+ 2 + 2 + 2

崔說，市民不應抱持等待第二代疫苗才接種的想法，指現時的研究，均是基於已接種第一代疫苗後，再接種第二代疫苗的情況，指第二代疫苗為加強劑，未接種疫苗人士不要以為可直接接種第二代疫苗。

有發展商捐出樓盤單位予已接種人士抽獎，問到會否擔心健康有問題、不適合接種疫苗的人士仍前往打針，崔認為港人理智，「比咗錢冇命享都難搞」，而提供誘因或優惠的機構，亦應要提醒身體不好的人士不應接種疫苗。