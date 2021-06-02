通訊局放寬電視植入式廣告3年　累計收340宗投訴　21宗成立

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-02 13:41

在資訊氾濫的時代，植入式廣告無孔不入。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（2日），回覆立法會議員書面質詢時指出，植入式廣告是否自然和不突兀涉及多項因素，通訊局會按每宗個案的情況，考慮所有事實及背景作決定。 邱續指，當局自2018年放寬對電視節目間接宣傳的規管後，共接獲178宗相關投訴，其中5宗個案，涉21宗投訴成立。他亦相信，放寬限制有助電視台增加廣告收入來源。

邱騰華相信，放寬限制有助電視台增加廣告收入來源。(盧翊銘攝)

邱騰華表示，通訊局於2018年7月27日起，放寛規管電視節目中間接宣傳，容許持牌機構播出植入式廣告，包括產品或服務贊助。他指，植入式廣告是否自然和不突兀涉多項因素，包括是否配合節目的類別和內容、有否影響節目的完整性和流暢性、是否自然融入節目內，以及有否過分展示，或強調有關產品或服務。通訊局會按每宗個案情況，考慮所有事實及背景作決定。

邱續指，自2018年7月，當局放寬對電視節目間接宣傳的規管後，共收到有關間接宣傳，包括植入式廣告的投訴，共有178宗個案，當中涉及340宗投訴；而當中5宗個案，即涉及21宗投訴成立。

邱續指，沒有要求持牌機構提供廣告收入的資料。局方認為，近年免費電視服務面對其他媒體的激烈競爭，放寬限制有助電視台增加廣告收入來源，亦可減少部分過時的規管要求，增加其長遠的持續性。

早前，電視廣播有限公司於2015年在《萬千星輝頒獎典禮》中，加插藝人即場食「肯德基炸雞」環節，被狠批屬植入式廣告。通訊事務管理局翌年裁定無綫違規並罰款15萬元，惟無綫不服並提出司法覆核。高等法院去年裁定通訊局的決定合理，判無綫敗訴。