驚恐症｜搭巴士極緊張　誤以為心臟病發、手震　治療恐懼有兩方法

撰文： 01醫務所 最後更新日期： 2021-06-08 08:00

大文是一位30多歲的會計文員，和父母同住在元朗，卻要每天到將軍澳上班。他努力上進，下班後更到北角上課進修，每天都乘搭巴士上下班及上課。有一天，他在乘坐巴士途中，肚子突然絞痛，要立刻上洗手間解決，但剛巧公路上有車禍而大塞車，一塞便是兩個小時，可想而知，大文在這兩個小時內受了多大的煎熬。最後，雖然大文能夠忍到下車才上洗手間，但經過這件事後，大文對於乘搭長途交通工具留下陰影，每次上車都會變得很緊張，生怕同類事件再次發生。 撰文︰青山醫院精神健康學院辛婥珩醫生

有幾次，他無緣無故感到害怕，害怕得心「嘭嘭」跳、手震、呼吸困難、頭暈、手腳麻痹，感覺自己快要失控，以為差點因心臟病發死掉，最後到急症室求醫。自此之後，他更加擔心這些情況會再出現。經過檢查，排除了身體上的毛病，醫生懷疑他患上驚恐症，所以轉介他到精神科門診接受治療。原來大文的父母也患有焦慮症和驚恐症，要定期到精神科門診覆診，接受藥物治療。大文很想把這個病治好，畢竟他還年輕，不想長期受病魔困擾，影響生活質素，這也變成了他接受治療的動力。得到適切的治療後，他很快便痊癒了。

「精神健康體驗館」位於青山醫院學院樓（S座）二樓。（鄭子峰攝）

驚恐症的成因有很多，包括家族遺傳、壓力、突如其來的事情等。醫學研究顯示，腦部血清素失調，會導致緊張的生理反應出現。大腦誤以為這些生理反應會對生命構成威脅，造成惡性循環，使緊張的情緒不斷加劇及惡化。

驚恐症的治療包括藥物治療及心理治療。藥物治療主要是採用調節腦部血清素的藥物，病人在服用適當的劑量下，驚恐症的徵狀會在大約四星期左右有所改善。血清素對大多數病人有效而且副作用不多，雖然在服用的首個星期有可能會出現緊張加劇的情況，但這些情況會慢慢減退。由於血清素需要一段時間才能使病人的病徵得到改善，醫生或會視乎情況處方短期及低劑量的鎮靜劑，以紓緩病徵對病人的影響。由於服用鎮靜劑有機會令病人上癮，病人只能在有需要的情況下服用。

而心理治療則是以認知行為治療為主，引導病人把出現驚恐徵狀時的情況及當時的反應仔細地記下來，並在治療當中糾正「驚恐感覺很危險」的錯誤思想、面對害怕的事情，從而克服驚恐、減少逃避的行為，並控制自己慢慢呼吸。

透過適切的治療，驚恐症的治癒率高達七至八成。所以，驚恐症的病人不要擔心，應盡快求醫，像大文一樣面對恐懼、接受治療、擺脫驚恐。

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。

「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。