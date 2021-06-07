多位區議員掛毋忘六四橫額　地政總署指違例飭令拆除

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-07 20:27

東區區議員曾健成(阿牛)的議員辦事處，於上周六(5日)接獲地政總署信件， 指其兩幅懸掛於柴灣樂翠臺外的橫額，違反《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》，已轉交食環署移除。根據照片所示，兩幅寫上「街坊民主牆」的橫額，貼有「人心不死、燭光不滅」、「毋忘六四32週年」等字句，亦有六四相關海報。據了解，「街坊民主牆」已於同一位置懸掛逾年，一直相安無事。曾健成回覆查詢時，質疑署方今次行動，涉及政治目的及打壓。 地政總署回覆指，在「路旁展示非商業宣傳品管理計劃」指定展示點上展示的宣傳品，須符合指引目標及要求，如有違反會通知有關人士其展示准許被撤銷。食環署發言人則確認，與地政總署在六月五日的東區聯合行動中，在柴灣泰民街兩個地點移走了經確認為不遵照指引而展示的宣傳品，食環署會向相關人士追討移走費用。

東區區議員曾健成(阿牛)兩幅懸掛於柴灣樂翠臺外的橫額，轉交食環署移除。（曾健成提供圖片）

曾健成FB專頁顯示，地政總署上周六(5日)向其議辦發信，指其兩幅橫額涉違規，轉轉交食環署移除。(曾健成FB專頁截圖)

根據曾健成FB專頁顯示，隨地政總署信件附上的照片可見，該兩幅遭移除、寫有「街坊民主牆」的橫額，分別懸掛於柴灣樂翠臺1座及2座前欄杆，橫額上貼有「做好防疫，注重健康」標語、亦有人張貼「人心不死、燭光不滅」，「毋忘六四32週年」等字句及海報。而該展示位置是編配予曾健成使用。



曾健成證實上周六(5日)接獲地政總署信件，指該兩幅橫額涉不符合《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》 7(a)(i) 規定，已撤銷其展示准許，並轉交食環署負責移除。據了解，自阿牛上任而來，已設立該兩幅「街坊民主牆」橫額，供區內居民發表及張貼意見，近日則有街坊因應六四事件表達立場，惟未幾已遭官方飭令拆卸。

曾健成接受《香港01》查詢時表示，署方是次行動明顯帶有政治打壓意味。他又指，政府以抗疫為由，封殺六四集會，當日更出動7000警力，不容許一枝燭光於維園點燃，「但我噚日(即周日)經過維園，坐滿晒人，唔通淨係六四嗰日疫情先特別犀利？」他又指，將去信要求署方交代原因，不排除就此提呈司法覆核。

趙恩來透露，三幅原本掛在荃景圍、寫上「毋忘六四」的橫額，於六四當日首次被地政總署指違反指引，要求移除。(資料圖片)

其他區議員亦有同等遭遇，身兼支聯會常委的荃灣區議員趙恩來透露，三幅原本掛在荃景圍、寫上「毋忘六四」的橫額，於六四當日首次被地政總署指違反指引，要求移除。他又指控地政總署疑選擇性執法，區內聖堂外日前被人非法懸掛有關「邪教」的橫額，惟署方收悉投訴後遲遲未見行動，該橫額最終被街坊自行「私了」，現時僅餘半幅。



翻查資料顯示，地政總署於2003年起實施「路旁展示非商業宣傳品管理計劃」，以管理路旁展示的非商業宣傳品，其中7(a)(i) 列明， 立法會及區議會議員「為促進公眾關注或參與地方行政和社區建設事務而與選民溝通的展示品」，會獲優先考慮。

食衞局今年1月以書面方式回覆立法會質詢，據地政總署資料所示，2018年1月至2020年12月期間，約2,000幅違規宣傳品被要求移除或由食環署根據《條例》第 104C(1)條移除，但未有就違反內容要求的宣傳品備存分項統計數字。

地政總署回覆指，在「路旁展示非商業宣傳品管理計劃」指定展示點上展示的宣傳品，須符合該計劃實施指引的目標及要求。根據既定機制，當接獲關於「管理計劃」下宣傳品的投訴時，地政總署與相關部門（包括食環署及民政事務總署）會按每宗個案的情況跟進，如有違反會通知有關人士其展示准許被撤銷。署方並沒有就違反要求的宣傳品備存分項統計數字。

食環署發言人則指，按照現行機制，食環署與地政總署會定期採取聯合行動，移走未經許可或不遵照《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》而展示的路旁非商業宣傳品，以保障道路安全及保持市容。兩個部門在六月五日的東區聯合行動中，在柴灣泰民街兩個地點移走了經確認為不遵照指引而展示的宣傳品，食環署會向相關人士追討移走費用。