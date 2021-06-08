兩男涉街頭聚集逃走　店內被發現正喘氣中　裁違限聚令各罰1.2萬

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-08 19:41

去年母親節有網民發起「母親節行街」及「和你Sing」活動，兩名24歲男子涉於旺角聚集，違反8人限聚令遭票控。二人否認指控，今（8日）於九龍城裁判法院被裁定罪成，裁判官稱，被告衣着和逃跑入運動用品店的兩名男子吻合，被尋獲時正在店內喘氣，他考慮到聚集地點人數眾多，傳播風險頗大，判二人各罰款1.2萬元。

被告邵智恒和楊家榮(均為24歲)，被控於2020年5月10日，在旺角西洋菜南街及豉油街參與受禁群組聚集。同案另一被告黃卓琳（19歲）較早前被裁定表面證供不成立，當庭釋放。

警方警告後仍在現場叫囂

裁判官鄭念慈裁決時指，案發當晚有約百人於旺角聚集及高叫口號，警方警告後，兩名被告仍與10多人在現場叫囂，可見他們有共同目的聚集。鄭官信納負責發傳票的警員供稱，被告衣着和早前逃跑入運動用品店的兩名男子吻合，他們在人流稀少的店內喘氣，相信他們當時逃避警方追截。

聚集人數多傳播風險大

鄭官指，疫情期間若市民不遵守政府的防疫措施，會令疫情嚴重，難以控制，一般認罪判處定額罰款2,000元。但被告經審訊後定罪，沒有悔意，亦考慮到本案聚集人數眾多，傳播風險頗大，判二人各罰款1.2萬元。

次被告稱月入僅1萬多准分期付罰款

首被告沒有求情，代表次被告楊家榮的律師求情時稱，楊從事飲食業及月入1萬多元，是家庭經濟支柱，望法庭批准他於限期內繳交罰款。鄭官准他14日內交5,000元，餘下款項須於2個月內繳交。

案件編號：KCFS 500026/2020、KCFS 500027/2020