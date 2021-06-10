政府突擊檢查大角咀維港灣6座　查核400住戶　12人違強制檢測公告

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-10 11:51

港鐵奧運站上蓋維港灣6座早前有外傭確診N501Y變異病毒株，港府於上月23日一度突襲封區，安排住戶強制檢測。事隔逾兩周，民政事務處今日（10日）到維港灣6座執法，檢查了約400名受檢人士，其中12人違反強檢公告，被罰款5,000元。

民政事務處今日（10日）到維港灣6座執法，檢查了約400名受檢人士，其中12人違反強檢公告，被罰款5,000元。（資料圖片）

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

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油尖旺民政事務處今日聯同旺角警區、衞生署和醫療輔助隊到維港灣第6座進行執法行動，行動由今日上午約7時開始，至上午約10時結束，期間受檢人士被要求出示檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核，確認是否已按有關要求檢測。

罰款5,000元及或發出強制檢測令

行動中，政府共檢查了約400名受檢人士的檢測報告，其中12名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士處定額罰款5,000元及或發出強制檢測令。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

油尖旺民政事務處表示，感謝警務處、衞生署和醫療輔助隊的支持和合作，使執法行動能順利完成。政府明白執法過程可能引起一些居民的不便，希望市民諒解。

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確診菲律賓女傭帶有N501Y

衞生防護中心上月公布，患者為一名46歲菲律賓女傭，她今年2月初跟前僱主一家前往巴基斯坦，4月3日由巴基斯坦返港，當日至4月23日於西營盤華美達海景酒店檢疫，完成檢疫後於4月24日至29日在前僱主位於大王下村31號的住所暫住，其後遷往準僱主位於大角咀維港灣第6座的住所。

該名女傭在4月28日及5月7日到社區檢測中心檢測，結果為陰性，其後遵從強制檢測公告於5月22日到梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心檢測，結果呈初步陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示，病人帶有N501Y變異病毒株，但沒有帶有E484K及L452R變異基因，病人沒有病徵。