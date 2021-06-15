張栢芝孻子出世紙曝光案　壹週刊等認罪　罰款共12萬元

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-15 11:48

《壹週刊》一名編輯和一名記者涉前年向入境處查冊，在報道公開所取得張栢芝第三子的出世紙，遭票控披露未經同意而取得的個人資料，以及協助和教唆披露相關資料，違反《私隱條例》。案件今（15日）於西九龍裁判法院再提訊，壹週刊、Element 5 Digital Limited及該編輯認罪，各罰款4萬元，該記者以自簽2,000元保守行為12個月，撤銷控罪。

四名被告為壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited 、《壹週刊》總編輯麥景慶（47歲）和記者鄭靜（40歲）。

壹傳媒、Element 5 Digital Limited和麥被指分別身為壹週刊的東主、出版人和編輯，一同披露一名資料當事人的個人資料，即一份根據《生死登記條例》備存而屬於一名兒童的出生登記紀錄記項的核證副本內的個人資料，而該等資料未經同意而取自資料使用人，其意圖為得益，不論是為了令自己或另一人受惠而獲取，違反《個人資料（私隱）條例》第64(1)(a) 條。

+ 11 + 11 + 11

鄭則被指作為壹週刊的記者，協助和教唆另外三名被告披露上述未經資料使用者同意而取得的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64(1)(a) 條和《刑事訴訟條例》第89條。

案件編號：KTS 566-569/2021

點擊下圖逐格睇栢芝位於上海的豪宅：