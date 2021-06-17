萬宜水庫現爆炸聲　警埋伏聞有人說爆得好X勁　揭司機認藏爆炸品

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-17 18:42

警方去年發現西貢萬宜水庫傳出爆炸聲，埋伏在附近時，有4名男子經過，其中一人行經時說：「爆得好X勁。」警方即截停4人，並在其中一名貨車司機身上發現載有爆炸品的金屬管。該司機今日（17日）在區域法院承認管有爆炸品罪，案情提到金屬管點燃後會產生物體碎裂效應，可向外擴散至10米，導致嚴重受傷，或有可能致命。法官先為被告索取背景報告，案件將於7月2日判刑。

被告盧國華（23歲，貨車司機），承認於去年6月11日在西貢萬宜水庫管有一個金屬管，內含45克爆炸品。

被告腰包內有載粉末金屬圓筒

案情指，案發當日凌晨警員在萬宜水庫觀察防波堤，並看到有電筒光及4名人士。約20分鐘後，警方見到該4人所在的位置傳出爆炸聲及有煙霧，並埋伏在附近。4人行經埋伏點時，其中一人說：「爆得好X勁。」然後遭警方截停，當中包括被告。警方在被告腰包內發現載有粉末的金屬圓筒、電筒、打火機及手套。

粉末實為爆炸品

經化驗後，金屬圓筒內的粉末被證實為爆炸品，圓筒一經點燃，會產生熱力效應及物體碎裂效應。熱力效應可致半徑內的人受傷及財物受損；物體碎裂效應可向外擴散至10米，導致嚴重受傷，或有可能致命。雖然圓筒沒有點火器，但任何經燃點的物料都可觸發圓筒內的爆炸品爆炸。

無證據證明被告引爆爆炸品

辯方求情指，被告認罪顯示他有悔意，而且當時四野無人，也沒證據顯示他是否引爆爆炸品的人士，以及被告是否意圖利用爆炸品作違法用途。

對於辯方提供有關煙霧彈、鋁熱劑、汽油彈的案例供法庭參考，法官謝沈智慧質疑有關物品與本案爆炸品不能作比較，法庭也沒專業知識作判斷。

案件編號：DCCC 21/2021