連續15日清零　消息：打針者或享更多放寬　專家稱群體免疫是關鍵

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-20 16:45

本港連續15日無源頭不明個案，社交距離措施周三（23日）到期。消息稱，新一輪社交距離措施可能可以輕微放寬，例如食肆營業時間及同枱人數，而打針者的放寬程度將更大，尚待政府內部本周內商討。 有政府專家表示，目前無法肯定社區已安全，相信要達致群體免疫，政府才能大幅放寬防疫限制。另有專家稱，要放寬本地防疫規定，首先要守好邊境，但政府容許高風險或以下地區入境者，打針後減檢疫日子存在漏洞，再放寬社交距離措施會爆發第五波足以致命。 本港今日錄得一宗確診個案，是從俄羅斯來港、帶有變種病毒株的男子。

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香港對上一次錄得無源頭個案，要數到本月五日確診的17歲少女（編號：11852），帶有英國變種病毒株（Alpha），距今15日只有其媽媽（編號：11859）及姐姐（編號：11860）感染，無衍生跨家庭傳播。

今輪社交距離措施周三到期，政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，17歲少女確診前，其實本港都試過42日沒有源頭不明個案，因此少女染疫後至今有15日無源頭不明患者，難以假設社區安全。

許樹昌相信，社區有群體免疫，政府才會大幅放寬防疫限制。（資料圖片／李澤彤攝）

許樹昌提到，香港疫苗接種率甚低，新加坡接種率高於香港，但因為樟宜機場的地勤遭入境者感染，都會引致新一輪爆發，相信本港要達致群體免疫，政府才會大幅放寬防疫限制。以首針疫苗計算，截至昨日香港有26%人口打針；截至本月14日，新加坡有46%人口打針。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，外防與內防需要互相補位，要放寬內部措施，就要守好邊境，而暑假將至人潮回流，政府卻容許來自高風險或以下地區、已打針的入境人士減少檢疫日數，容易引起大爆發會加速第五波風險，若同時放寬內部措施，任何輸入個案足以致命。

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他提到印度變種病毒株（Delta）的傳染力增加一倍，即使一個地區疫苗覆蓋率達50%，保護屏障亦容易被抵銷，相反當政府守好邊境，內部所有措施都可以放寬，包括食肆營業時間、每枱人數、限聚令等。

本港今日（20日）錄得一宗個案，患者為來自俄羅斯的36歲男子（編號：11887）。他昨日坐RL9933航班抵港，帶有Delta病毒株，沒有接種過新冠疫苗。今日錄得少於五宗初步確診。