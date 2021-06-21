青年向水炮車擲磚被改判勞教中心　上訴庭指挑戰法紀感化明顯不足

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-21 16:25

一名18歲青年於去年元旦遊行腰斬後，在灣仔向水炮車擲磚，令水炮車出現8厘米凹痕。警方拘捕青年後，在其背包內搜出打火機和易燃液體等。青年認罪後被判感化18個月，律政司向原審裁判官覆核被拒，再向上訴庭提覆核。上訴庭早前改判青年入勞教中心，並於今日(21日)頒下判辭解釋理據，指青年向水炮車掟磚非一時衝動，亦指其行為是挑戰法紀，判處感化屬明顯不足。

被告陳業云，18歲，承認刑事毀壞及管有物品意圖損壞財產兩罪。控罪指他於2020年1月1 日在灣仔金聯商業中心外，損壞一部人群管理特別用途車，和管有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖有機混合物的塑膠瓶、一把美工刀、一個打火機及一個錘。

其行為或引人仿效

法官在判辭指，被告所犯的罪行嚴重。當時灣仔有騷亂事件，而被告在此情況下向水炮車掟磚，不單損毀該車，亦是明顯挑戰法紀。而被告的行為亦可能產生漣漪效應，令他人仿效。此外，被告稱向水炮車掟磚屬一時衝動，但法官指被告擕帶打火機及錘等物品，意圖損毀財物，其一時衝動說法不能成立。

原審官未考慮犯罪行為的嚴重性

此外，雖然控方已向原審裁判官錢禮指出本案的嚴重性，並提及上訴庭早前處理的覆核案件。惟錢官僅稱已考慮所有判刑指引，但未有解釋自己如何考慮該些指引。法官指，並不知道錢官決定判感化前，其考慮的因素和比重。而錢官只強調被告的更生，未有充分考慮被告所犯罪行為的嚴重性。

勞教中心可反映嚴重性

法官因此認為，原審判刑明顯不足。對於被告希望判更生中心，以兔影響他升讀大專二年級。法官認為判處更生中心未能反映罪行的嚴重性。法官認為，判處被告入勞教中心不但可反映罪行的嚴重性，亦可顧及被告的更生需要。

案件編號：CAAR5/2021

律政司就反修例示威案曾提出的多宗刑期覆案，大部份均改判囚禁式刑罰。(詳看下圖)