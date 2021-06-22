休班警追跳閘男遇襲案　美籍男辯稱自衛被斥荒謬　裁罪成需還押

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-22 20:26

美籍男律師涉嫌在地鐵站出口，襲擊一名正在追截跳閘男子的休班警，兼嘗試搶對方的警棍。裁判官今日（22日）裁決指，男律師以自衛抗辯說法荒謬，違反常理，認為被告根本無需要毆打警員，使用過分的武力。對於警員被問到「Are you popo？」時作出否認，裁判官表示理解其行為，直指「popo」是一個不尊重人的稱呼。男律師被認為使用非法武力，遭裁定襲警罪成。法庭會先為他索取背景報告，案件會於7月6日判刑，期間他要還柙。

被告Samuel Phillip Bickett（35歲）涉於2019年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519，被控襲擊警務人員，以及一項普通襲擊的交替控罪。被告否認兩罪。

被告用過分武力亦無需打人

裁判官林希維信納受襲警員的證供，指證供合邏輯，亦沒矛盾。對於被告辯稱因自衛才犯案，林官直指其說法荒謬、違反常理，被告見到跳閘男被制服時，理應先問發生何事，而非關注制服跳閘男人士的身份。再者，雖然被告聲稱見到跳閘男時，他呼吸出現困難，但林官認為，若真是如此，他不會快速逃去。

即使被告聲稱只想令警員放下武器，但林官稱涉案片段中沒顯示有人受襲、身處危險中，質疑說法不合理。無論如何，林官也認為被告使用過分的武力，他沒有需要毆打對方。

事發經過。(詳看下圖)

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Popo是不尊重的稱呼

林官又提到，當警員被問「Are you popo？」時，警員否認，並解釋只會承認自己是警察，法庭完全可以理解其行為，直指「popo」是一個不尊重人的稱呼，而警員亦會覺得被抵毀，不認為他在隱藏警員身份。

被告曾扭動警棍

林官亦指，警員從沒拒絕出示委任證，當時他更提出若被告放開警棍，他便會出示委任證，但被告反而扭動警棍，若警員此時放手，出示委任證，才屬疏忽職務。再加上當時群情洶湧，有圍觀人士呼叫他出示委任證，也有人對警員作出指控。

被告稱對裁決感震驚

林官考慮所有證據後，認為當時被告向警員使用非法武力，而警員正在合法執勤，因此裁定他襲警罪成。

被告在裁決後透過友人發聲明指，對裁決感到震驚，也對香港的法治感到失望，明言會就裁決上訴，直至公義得以伸張。

案件編號：ESCC2692/2019