探月工程設計師港大演講滿座　回應有否外星生物存在、航天業待遇

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-23 18:56

中國發射的「嫦娥五號」探月器去年11月升空，在月球著陸採樣及帶返地球，如期完成中國探月工程「繞、落、回」三步走規劃。香港大學今明兩日（23及24日）邀請由國家航天項目總指揮和總設計師組成的團隊舉辦講座。 講座今吸引數百人到場，探月工程三期總設計師胡浩被問及有否外星生物存在、航天業待遇等，他解答說，目前網上資訊引人關注的成分較大，但認為宇宙無邊無際，相信外星生命一定存在，「憑什麼地球才有人存在？」；對於待遇則笑言「不好說」，但相信航天業有一定吸引力。

今午講座以「九天攬月」為題，胡浩表示，探月工程在2004年1月啟動，正式「走出地球、奔向月球」，至今已走到17個年頭，每一步技術突破非常清晰，令每一步非常紮實，去年底終於如期實現「三步走」規劃。

作為探月工程三期總設計師，胡浩分享指既要到月球上採樣，也要帶回地球進行分析及對比，過程迎來連串挑戰，舉例說以往只在地上採樣，未曾嘗試天上採樣，故要學習地質等知識，採樣時也碰到瓶頸，在鑽取到將近一米深時碰到岩石層，未能進一步去到預期中兩米的深度。因此，嫦娥五號只帶回1731克月球土壤，比目標兩公斤土壤少，主要受鑽取影響而不達標，但他認為冥冥中有主宰，笑言17年探月工程、三步走規劃、一次大成功，正好反映在是次土壤重量中。

他認為，探月屬複雜工程，不是有錢就能幹，以前中國在「國際深空俱樂部」不佔一席位，隨技術水平跨進一大步，現已得到國際公認。

被問及國際合作，胡表示，利用科技深化對月球的認識沒有獨創性，若能形成共同力量，不反對交換技術及認識，對任何合作持開放態度，強調沒有忌諱，「共同開發月球領域，沒有說誰行誰不行」。

至於會否在月球建設人工環境、建立基地，他解釋月球屬真空環境，正負溫度可超過300度，強調不適合人類生存。按目前技術水平及發展速度，他相信月球開發利用是大趨勢，但以無人為主，不排除派人短期照料及維護。

有人關注是否有外星生物存在，他認為根據網上發布外星人、UFO 的消息，相信引人關注的成分比較大，實例不充分，但認為宇宙無邊無際，行星體數以千億計，人類目前探索的範圍有限，美國發射的探索器也沒有走出太陽系，相信外星生命一定存在，「憑什麼地球才有人存在？」

另有人關注成為太空人條件及航天業待遇，他指主要由科學家擔任宇航員，鼓勵有興趣參與研究工作的同學，最好先鍛鍊好身體；又指航天業需要人才，笑說「待遇不好說…不是高」，反問人生追求什麼？相信航天仍有一定吸引力。

此外，香港大學校長張翔在致詞時表示，過去兩年國家航天喜訊不斷，可見中國科技發展創新高度，故對團隊是次訪港高度重視，對於港大舉辦其中兩日公開講座，邀請團隊分享航天工程的寶貴經驗感非常榮幸，也對於今日港大全面恢復面授，意義非凡。