行政長官卓越教學獎｜通識科無教師獲獎惹猜測　教局：無人達標

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-24 10:00

行政長官卓越教學獎自2003年開始設立，以表揚教學卓越的教師。正值爆發反修例風波的2019/20年度行，得獎結果於本周一（21日）「揭盅」，三個教學主題範疇中，唯獨通識科無教師獲獎，情況罕見，是自設立教學獎17以來，首次有教學範疇沒有人頒發獎項。 通識教育教師聯會聯絡人羅潔玲表示，對於今年設通識教學獎，卻無教師獲獎感到可惜。她表示，無從判斷背後真正原因，但估計通識科新學年被公民與社會發展科取替，若當局向該科教師頒獎，或會顯得「尷尬」。 教育局回覆稱，參選教師所展示的整體表現，未能達到或接近卓越教師水平，因此不推薦獲獎。

行政長官卓越教學獎自2003年開始設立，以表揚教學卓越的教師。（資料圖片）

可個人提名參加 須至少獲校長等兩人和議

行政長官卓越教學獎由首任特首董建華創立，教育局舉辦，旨在表揚教學卓越的教師，提升教師專業形象及地位，讓教師更獲得社會的認同，至今有超過900位教師獲獎。

首屆教學獎於2003/04年舉行，每年設有兩至三個教學主題範疇，任教該範疇的教師可自行提名，或獲校長等提名參與競逐，並須得到兩至三名教育界人士和議。

獎項數量不設上限，分為「卓越教學獎」及「嘉許獎」。候選教師須在四個評審範圍，即專業能力、培育學生、專業精神和對社區的承擔，以及學校發展皆表現卓越，才獲頒「卓越教學獎」；若表現相當接近四個評審範圍，則可獲「嘉許獎」。

獎品方面，若教師以個人提名獲頒「教學獎」，將可獲贈2萬元現金，及6萬元分享活動及持續專業發展資助金。

正值爆發反修例風波2019/20年度行政長官卓越教學獎涵蓋三個教學範疇，包括中國語文教育學習領域、通識教育科及德育及公民教育。（資料圖片）

通識科列年度三大範圍無人得獎 17年來首次

正值爆發反修例風波的2019/20年度行政長官卓越教學獎，涵蓋三個教學主題範疇，包括中國語文教育學習領域、通識教育科及德育及公民教育。

教育局本周一公布得獎名單，該年度一共收到121份提名，當中有3份提名，共11位教師獲頒「卓越教學獎」；另外3份提名，共11位教師則獲頒「嘉許狀」。

不過，根據官方網頁顯示，三個教學範疇中，唯獨通識科無教師得獎，情況十分罕見。翻查歷年得獎紀錄，自設立獎項17以來，每年所涵蓋的教學範疇，不論是「卓越教學獎」或「嘉許獎」，均有教師獲獎。而對上一次設有通識科獎項已是2013/14年。

中通識科新學年將被公社科逐步取替。（資料圖片）

通識聯會：教局向通識教師頒獎或尷尬

通識教育教師聯會聯絡人羅潔玲表示，行政長官卓越教學獎是行內數一數二認受性高的獎項，得獎教師一般掌握特別教學法，且帶動創新理念，今年設通識教學獎，卻無教師獲獎感到可惜。

對比歷屆教學主題均有頒獎，她形容今年情況奇怪，但無從判斷背後真正原因，估計高中通識科新學年將被公民與社會發展科逐步取替，若當局向通識老師頒獎，或會顯得「尷尬」，也不排除「或多或少」涉及政治因素。她估計今年應有同工參加競逐教學獎，若專業與付出不獲認可，期望教育局可以解釋，讓業界可以提升教學質素。

教育局解釋有22份「通識教育科」參選者全未達標。（資料圖片）

教育局：22份通識教育科未達標故「從缺」

該年度的通識教育科評審團主席為教大研究生院副院長蘇詠梅，《香港01》分別以電郵及電話向其查詢，對方接線後，知悉記者查詢，隨即掛線。負責考慮及通過評審團結果的顧問評審團委員劉智鵬則稱，已對情況無印象。

教育局回覆《香港01》查詢稱，收到的121份提名中，有22份屬「通識教育科」，評審團根據「評審準則」和「教學實踐卓越表現指標」（四大評審範疇），認為參選教師所展示的整體表現，未能達到或接近卓越教師水平，因此不推薦獲獎。

當局續指，行政長官卓越教學獎一向不設固定名額，多年來各主題的得獎老師數目不一，有多有少，主要是取決於參選教師的表現，若某一個主題的所有參選教師的表現均未達卓越水平，自然會出現「從缺」的情況。當局強調，有關科目的專家、學者及校長組成的評審團，根據公平、公正及嚴謹的程序，並以實證為本，進行評審。