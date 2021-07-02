太古城槍擊案　受傷二舅形容被告開槍冷酷　庭上重提案發經過哭泣

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-07-02 16:31

女保鏢涉因分家產問題而槍擊姨舅造成兩死兩傷案續審。被槍傷但最後獲救的二舅父今日（2日）繼續作供，他憶述槍擊事件指，當他們一行人坐在鰂魚涌公園涼亭時，被告突然開槍，表情冷酷，他談到開槍過程時一度在庭上哭泣。他續指，被子彈擊中後，他曾質問被告「你點解可以咁樣對我地？」惟被告未作回應自行離開，他查看倒下的二姨及四舅時，看到二人頭上有洞口，並不斷出血。

被告詹心桀（46歲）被控在2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），並在同日射擊其二舅父詹前駒（事發時72歲）、三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。

二舅庭上講及開槍經過 哭著表示「三年我都忘記唔到呢樣嘢」

二舅父詹前駒今日繼續作供，他憶述眾人午飯後，被告表示想再傾談一會，提議大家一起到鰂魚涌公園，惟抵達公園後，被告只是與他們閒談，包括武術，但未有談及任何重要事，雙方也沒爭論任何事情。

他續指，四舅期間更曾問被告被攻擊時，如何擋格，被告亦示範如何閃避。開槍事件發生前，眾人逗留在公園達1.5小時，期間有人想離開，但被告卻要求他們「等一等」。

二舅憶述，下午3時，他們一行人坐在涼亭，他突然抬頭一望，見到被告拿著手槍，表情冷酷，瞄準開槍，但他未看到被告瞄準何處。二舅說到此處時聲音哽咽，並說「我記得槍聲，佢表情我都記得」，他及後亦哭著說「三年我都忘記唔到呢樣嘢。」

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質問「你點解可以咁樣對我地？」 被告未有回應

他又稱，被告開槍後一度行近他，而因為當時他已中槍，並正用手掩著槍傷，他以為被告有下一步行動，於是本能反應移向旁邊的柱子，又曾質問被告：「你點解可以咁樣對我地？」惟被告未作回應，走往太古城方向。

他直言，數十年來他們一直在經濟上支援被告一家，而被告母親過世時，他們也對被告百般遷就，見到被告開槍不但震驚，更是傷心。

形容自己「算喺好lucky」

他亦指，中槍後他感到呼吸困難，並見到詹少芬（即被告二姨）及詹鎮基（即被告四舅）躺在地上，他望見詹鎮基的頭上有一個洞口，並不斷流出血，再去查看詹少芬時，看到她頭上有血跡，擦去血跡後卻看她的頭上亦有洞口，並不斷有鮮血流出。

後來，他感到身體乏力，並靠在柱子坐下，直至有救護員到場，而他最終被送往醫院治理。他稱，由於子彈穿透其肋骨造成碎裂，他兩條肋骨斷開，現時大力呼吸仍會覺忍忍作痛。他表示心理上並無大礙，只是回想事件時無法控制，又指「我算喺好lucky」。

案件編號：HCCC272/2019