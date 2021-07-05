林健鋒父親被指在B.Duck訪問中誹謗　遭入稟要求道歉

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-07-05 17:55

行政會議成員林健鋒的父親、「小黃鴨之父」林亮，上周五（2日）遭擁有「B.Duck」品牌的森科產品有限公司，入稟高等法院循民事經控告。森科指本年六月《信報》一篇報道，當中林亮對森科作出誹謗。而森科的母公司正申請上訴，林的公司則向港交所指，森科涉侵權。森科要求法庭頒令，禁止林亮再誹謗森科，以及要求林亮在報章刊登道歉啟事。

原告為森科產品有限公司，被告為林亮。林亮持有的公司Funderful Creations Litmited，持有LT Duck的專利權。

訪問提及小黃鴨所涉侵權訴訟

原告在入稟狀指，《信報》於本年6月21日一篇報道，題為「『小黃鴨之父』林亮 為玩具添生命力 90歲再創業 重塑經典宣揚奮鬥精神」，當中內容被告誹謗原告。文中提及，B.Duck向多間公司，包括被告旗下的LT Duck，提出侵權訴訟，但控告LT Duck的訴訟敗訴。

原告登報反駁花4萬

原告指，從未向被告的公司或LT Duck提出訴訟。而其子公司則於2019年3月，在內地向LT Duck的「再授權」公司興訟，原告的子公司亦獲勝訟。原告因此需在另一報章刊登聲明反駁，花費不少於4萬元。此外，原告的母公司於本年5月向港交所申請上市，惟被告的公司向港交所指控原告一方侵權。

原告要求法庭頒發禁制令，禁制被告誹謗原告，被告亦需移除涉案誹謗言論。此外，原告亦要求被告在一份中文報章和一份英文報章，刊登報歉啟事。

案件編號：HCA1009/2021