新冠肺炎｜梁子超：通關不能依賴抗體檢測　恐漏洞令周邊地方不安

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-06 11:21

本港近日出現的個案均改為與輸入個案有關聯，本港28日內沒有源頭不明本地確診個案，有望與內地及澳門通關。呼吸系統專科醫生梁子超今日（6日）在港台《千禧年代》節目表示，連同日前機場男地勤人員感染另一同事的本地個案，已造成社區傳播，若兩地恢復通關，會直接影響對方，因此兩地外防輸入措施要同步。

他擔心，本港在「疫苗氣泡」下縮短抵港人士檢疫期，並依賴無科學根據的抗體檢測，會構成潛在漏洞，可能令周邊城市不安。

油麻地紅茶館酒店被納入強制檢測公告。（李恩慈攝）

確診外傭(編號11920）入住油麻地紅茶館503房，在她送院後，一名41歲女清潔工（編號11937）清潔該房後確診，現時改為輸入相關個案。呼吸系統專科醫生梁子超表示，早有證據顯示患者與輸入個案相關，但目前仍未能肯定，患者帶有的是活病毒抑或是病毒殘餘，要視乎她在兩星期內有無發病跡象，若較後時間的檢測仍為陰性，「有機會並非一個確診個案」。

梁子超呼吸系統專科醫生梁子超表示，早有證據顯示患者與輸入個案相關，但目前仍未能肯定，患者帶有的是活病毒抑或是病毒殘餘，要視乎她在兩星期內有無發病跡象。（資料圖片）

本港近日出現的個案均屬與輸入案例有關聯，本港28日內沒有源頭不明本地確診個案，有望與內地及澳門通關。梁子超表示，連同日前機場地勤人員感染另一同事的本地個案，已造成社區傳播，若兩地恢復通關，會直接影響對方，因此兩地外防輸入措施要同步。

澳門與內地實施聯防聯控措施，若兩地決定通關，如現時內地跟澳門的做法同似，現時優先考慮的是要周邊地方對本港疫情有所信心。（資料圖片）

現時，澳門與內地實施聯防聯控措施，若兩地決定通關，如現時內地跟澳門的做法同似，現時優先考慮的是要周邊地方對本港疫情有所信心，以及對外防控制上的限制同步，決定新安排不能太急。他擔心，本港在「疫苗氣泡」下縮短抵港人士檢疫期，並依賴無科學根據的抗體檢測，會構成潛在漏洞，可能令周邊城市不安。

他以以色烈的疫情作例，近日當地疫情反覆，即使六成人口已接種新冠疫苗，但在Delta變種病毒威脅之下，近日仍然每日新增約300宗個案，反映疫苗預防變種病毒傳播仍然是很大疑問。他強調，不能單靠疫苗減慢傳播速度，而要以傳統防疫方式相輔相成。

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼

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另外，昨日（5日）美國駐港澳總領事館表示，一名領事館職員初步確診，衞生署指初步調查資料顯示，該職員早前可能曾於美國確診，正與美國衞生當確認個案是否復陽個案、或是新感染個案。梁子超表示，現時的確有曾感染的患者，染疫後3個月仍出現復陽，有待分析職員的抗體中有否出現當中的流行變種抗體，或是為重新感染才能作出肯定。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，若本港每日有10萬人接種新冠疫苗，將能加快達到有600萬人完成接種的目標，建立免疫屏障。現時阿聯酋適合接種的人口當中，達九成人接種，而且當地染疫死亡的人數比例，只是0.2%，屬於全球最低，他認為，政府應該參考全球接種率最高的阿聯酋，以及東非國家塞舌爾，盡早提出接種的終極路線圖。