抵澳港男確診　衞生防護中心稱：若證家人無傳播　港或非感染源頭

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-08 15:07

一名52歲男子上月26日啟程移民澳洲，29日在當地確診感染Delta變種病毒。衞生署衞生防護中心總監林文健今日出席電台節目時表示，該個案離港前涉及許多歡送活動，推算潛伏期到過的地點達14個，並已納入強制檢測公告名單。 林文健續指，患者在港家人已送往檢疫，目前檢測結果呈陰性，若然證實非家庭傳播，則可推斷香港不屬感染源頭。

衞生署衞生防護中心總監林文健表示，患者在港家人已送往檢疫，目前檢測呈陰性，若然證實非家庭傳播，則可推斷香港不屬感染源頭。（資料圖片）

Delta潛伏期短、傳播快 暫不排除三地感染源頭可能性

涉事52歲男子上月24日離港前檢測呈陰性，26日乘坐飛機前往澳洲，途中經新加坡轉機，27日到埗澳洲，兩日後確診並帶Delta變異病毒株。衞生署衞生防護中心總監林文健今日出席新城電台節目時表示，Delta變種病毒潛復期短、傳播模式較快，患者在潛伏期身處香港、新加坡及澳洲，有機會於短時間受感染，故不能夠排除三地屬感染源頭。

林指，患者在港家人已送往檢疫，檢測結果呈陰性，但仍需再採樣檢測。他指，Delta病毒的家庭傳播風險，相比Alpha變種病毒高60%，若果證實患者家庭不存在病毒傳播，則可推斷香港非感染源頭。

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林文健︰疫苗專家委員會已確認科興的保護率

新加坡政府昨日宣布，科興疫苗接種者不被計算在全國疫苗接種人數統計。林文健指，世衞已審視科興疫苗數據，全球已有過億人接種科興疫苗，部分地方更因多人打科興，有效降低死亡率，本港也設有疫苗專家委員會，確認科興的保護率。他指，雖然最近有研究質疑科興保護率及抗體，但強調免疫系統複雜，對付病毒非單靠抗體，也涉及T細胞及記憶系統。

目前本港疫苗接種率約3成半，距離達7成目標尚有距離。被問到本港會否再爆疫情，林文健表示，對此感到憂心，強調要從根本斷絕病毒肆虐，疫苗是最有效的武器。他指，本港疫苗供應足夠，政府設立疫苗中心方便市民打針，又推出疫苗接種外展服務，過去兩周接種率已有改善，每日有約5萬人打針。