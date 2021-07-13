港專「殺校」｜冀考DSE恐再輟學　夜校中五生嘆︰「我哋似孤兒」

香港專業進修學校（港專）在上月28日宣布，下學年起將停辦夜中學及英文專修課程。有學生批評校方做法「一刀切」，尤其是原本打算升讀中六、來年須應考文憑試（HKDSE）的學生，頓時大感徬徨，坦言未知能否轉校，如新校校舍位置偏遠，恐怕要輟學自修。即使能夠轉校，學習進度亦已大受影響，「同學們很難接受一個新的（課程）進度，因為兩間學校不會是同一步伐教課程」。



32歲的蔡小姐（Katie）是舊制中五生，在末代會考只獲得8分，之後曾借學貸報讀副學士，但經濟原因，只讀了一個學期就輟學。

末代會考生Katie希望透過夜校再戰DSE，改善就業前景，豈料遇上「殺校」。(林頌華攝)

職青重返校園 但求一紙中學畢業文憑

浮沉職場數年，年過三十，開始考慮多了前景，為自己亦為了需長期照顧的家人，她去年決定重拾中學課本，報讀港專夜校中五班。上班朝七晚四，下班後到旺角伊利沙伯中學上課，希望兩年內完成中六，「有一張畢業證書，考DSE（中學文憑試）成績不太差，至少當一個圖書管理員也好……中六有沒有畢業，薪金都相差五百元」。

港專夜校學費一年需約1.5萬元，加上政府資助，跟3.7萬元學費的副學士課程相比，Katie相對容易負擔，「我月入1.3萬元，扣除照顧家人的日常開支，真的所剩無幾」。

豈料港專在學期完結前兩日，以電郵通知百多名夜校學生，稱下學年起停辦夜中學及英文專修課程。港專表示，為配合教育局政策和自資專上教育委員會的建議，正推動「職業專才教育」課程，邁向「專業進修大學」的目標，並知會了教育局。校方又建議學生們轉去另一間辦學機構「香港路德會持續進修教育部」，並安排課程簡介會。

路德會現有夜校位置偏遠 學生或棄轉校改自修

「第一日覺得被人玩，第二日真是確定了，就覺得很徬徨。」又有誰料到校方會自我「殺校」。Katie除了無奈，亦是憤怒，「不應該一刀切……電郵亦無一句安撫學生的字眼」，尤其是不少人如她，來年要應考DSE，「如果港專不停辦的話，我們正在上暑期補習班，現在因為這件事，我們全部停止」。

港專自2003年營辦政府資助夜中學課程，目前在五間官立學校開課，分佈港、九、新界，包括伊利沙伯中學、九龍工業學校和何東中學等。

而另一間辦學團體路德會持續進修教育部，五間夜校則全部位於荃灣、沙田、屯門、元朗及將軍澳。住在小西灣的Katie，若轉校到路德會，最近的校舍是將軍澳那一間。「如果我在將軍澳放學回家，車程（時間）差不多雙倍，翌日可能要輪早班，五時就要起床，睡眠時間縮短至三小時，我真是捱不到」。她不諱言，有機會因此再度輟學，自修應考DSE。

路德會申請市區唯一夜校 待教育局批准

路德會早前舉辦課程簡介會，表示願意接收全部港專學生，向教育局投標申請使用其中一間原屬港專的校舍，即位於深水埗的九龍工業學校，正等候局方批准。至於旺角伊利沙伯中學校舍，局方的標書未有載列，不清楚是否有其他辦學團體接手，抑或教育局不再開放夜校申請。教育局則回覆，投標結果要到7月15日才公布。

Katie擔心即使轉到九龍工業學校，但新老師不熟悉港專學生水平；學生亦要重新適應教學步伐，對備戰明年DSE有一定影響。(林頌華攝)

即使轉校升讀中六 教學步伐須重新適應

Katie擔心，即使最終轉校到九龍工業學校，備戰來年DSE已受很大影響，「同學們很難接受一個新的（課程）進度，因為兩間學校不會是同一步伐教課程」。

在「指定夜間成人教育課程資助計劃」下，教育局以五年為一周期，委託非牟利團體作為承辦課程的認可辦學機構。一直關注夜校及成人教育的教育政策關注社主席張民炳認為，局方有責任介入協調，又批評局方「沒有重視夜校學生的學業安排，近7月中仍未公布哪些辦學團體入標，亦沒有事前諮詢學生的意見」，在新一個周期（即2021/22至2025/26學年）的夜教開辦權，學生只能一直等待公布結果。