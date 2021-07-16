自訂車牌「1 LUV U」8.1拍賣　甘比擁類似車牌曾創140萬元成交價

運輸署下一次自訂車牌拍賣中，再有設計類近「I LOVE YOU」的自訂車牌準備拍賣。於8月1日舉行的自訂車牌拍賣會，最新推出「1 LUV U」供競投。過去設計類近的車牌，曾於運輸署拍賣中以高價賣出，其中由華置行政總裁陳凱韻（甘比）擁有的「1 L0VE YOU」車牌，於2010年以140萬元賣出，曾引起哄動。

有專營車牌買賣的業界人士指出，今次拍賣推出的「1 LUV U」車牌，已非首次拍賣，料原來買家或無續牌，令該牌再流出市面。由於「LUV」並非正確串法，料價格不會較過去「L0VE」的價格高，但預計成交價或超過10萬元。



▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼



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過去車牌拍賣會上，設計接近「I LOVE YOU」的車牌，拍賣成績均不俗。翻查過去傳媒報道，華置前主席劉鑾雄「大劉」過去，曾競投「1 L0VE YOU」、「1 L0VEU2」、「1 L0VE U」等車牌，其中劉妻華置集團行政總裁陳凱韻，座駕曾使用的「1 L0VE YOU」車牌，在2010年以140萬元高價賣出。

2012年音樂家孫穎，亦於運輸署拍賣會中，分別以20萬元和28萬元投得「1 10VE U」和「L0VE U 2」兩個車牌。

「1 LUV U」車牌 15年前曾以1.4萬元成交

至於今次拍賣會推出的「1 LUV U」車牌，並非首次推出。翻查資料，2006年12月2日舉行的運輸署自訂車牌拍賣會結果中，當時曾以1.4萬元售出。



優質幸運車牌中心負責人顏文瀚說，15年前曾試投此車牌，最後由其他人投得。他指，此車牌始終非正確串法，價錢不會及「L0VE」設計高，但近年以「I LOVE YOU」衍生串法設計的車牌已買少見少，估計價錢肯定不會如當年般低廉，料最後會以十多萬元賣出。

料「3U」、「XZ」車牌成交價可達20至30萬元

顏文瀚續指，是次自訂車牌拍賣中，「3U」、「XZ」等車牌亦料可賣20至30萬元，解釋只有兩個字的車牌所餘無幾，價值較高，而表情符號「U UW」亦料有不錯價錢。

8月1日的拍賣中亦有「BOZZ」、「1AN 8888」、「HE1 JER」等，未知是否與近來大受歡迎的男子組合MIRROR有關。

傳統車牌7.31拍賣 推出無字頭車牌「9022」、「283」

傳統車牌拍賣亦會在前一日即7月31日舉行，當中有兩個無英文字母車牌，包括「9022」及「283」，兩個均為不可轉讓車牌；同場亦有「US 6」、「LX 9」，以及「ET 9999」等車牌競投。

運輸署發言人表示，7月31日將會公開拍賣220個輛傳統輛登記號碼，底價為1,000元；8月1日將有180個自訂車輛登記號碼，底價為5,000元。