的士意外減仍加保費　3年加逾三成　保險界：賠償多加極都唔夠

新冠疫情下，的士生意大縮水，路面車流減少，的士意外宗數亦下跌兩成，惟的士保費卻繼續加價。有的士業界表示，保險公司近日再提加價近一成，3年內加價逾三成，若有意外紀錄，保費更會增加超過35%。

立法會保險業界議員陳健波則指出，的士意外率為私家車的10倍，的士保險「年年虧損」，指包攬訴訟等問題令保費「加極都唔夠」，的士車主與保險公司同受害，現時只有數間公司做的士保險，「有賺錢邊個唔做？」



的士保費連年加價，擁過百的士的忠誠車行透露，疫車下的士車租已經減少，近日更獲保險公司通知，8月起加保費3,000元，即近一成，若有意外紀錄，保費將增加不少於35%，墊底費等亦增加，3年總計，基本全保費已升近38.2%。

意外率減仍加保費 保險公司前年「賠凸」

現時泰加保險、太平洋保險、三聯保險等保險公司提供的士車保，當中泰加保險為上市公司，《香港01》翻查公司年報，的士保費收入於2020年佔其集團整體48.9%，為該公司主要業務，並指出2019年的士保險賠付率為151.8%，即「賠凸」，虧損達1億3620萬元；而2020年保費淨額增加2.3%，加上賠付率大跌至77.6%，令的士保險業務去年錄得溢利3,300萬港元。

按運輸署統計數字，2020年的士意外有3,408宗，較2019年的4,198宗，下跌18.8%。忠誠車行指，去年意外索償減少，今年仍加保費不合理，雖同意包攬訴訟問題嚴重，但保險公司亦要盡責核實賠償合理金額，而非只加車主保費，認為政府不會監管保費，卻監管的士收費，在生意升幅不大之下，成本卻不斷增加。

保險界立法會議員陳健波指出，包攬訴訟問題，令賠償金額大，令保險公司年年虧損，只剩少量保險公司願意承擔的士保險，「有賺錢邊個唔做」，指的士意外率為25%，為私家車10倍，指全港有60多間保險公司有做汽車保險，但只有四、五間願意做的士保險。他說，去年整體交通意外減少，保險公司虧損好轉，但過去虧蝕多年，仍有機會加保費。

他認為，政府應研究修例，不容許法援指定律師，以減低包攬訴訟問題，亦認為所有的士都應裝攝錄機拍攝路面情況，「出咗事錄低咗，（索償）都冇咁猖狂」，指「講到尾都係賠少啲」才有機會減保費。