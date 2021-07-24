紀錄片團隊聲明稱遭冒充：《時代革命》未曾網上發布

香港導演周冠威反修例紀錄片《時代革命 (Revolution of Our Times)》早前康城影展播出引起關注。最近網上流傳一段以《時代革命》片名及海報作宣傳的影片連結，真假莫辨。《時代革命》官方團隊今（24 日）凌晨回應指該網上流傳的影片100％非《時代革命》的內容，該紀錄片至今只於康城首映，並沒有於任何網上平台發布，影片版權及所有資料已轉移到海外，正尋找最理想的方式與觀眾見面。



《時代革命》團隊在其Facebook 和 IG 專頁發出聲明回應不同傳媒及影業朋友查詢指：

(一) 《時代革命》的所有版權、影片及檔案已不在導演周冠威手上，影片版權及所有資料已轉移到海外，現正由外海的版權持有單位處理後續工作，故仍然開放予任何有意代理或發行《時代革命》的發行商及平台洽談合作。

(二) 最近發現網上流傳一段以《時代革命》片名及海報作宣傳的影片連結，經團隊查證後，確定該連結的影片是另一套已於網上發布的紀錄片，100％非《時代革命》的內容。《時代革命》至今只於康城首映，並沒有於任何網上平台發布，正如早前的公佈，電影正尋找最理想的方式與觀眾見面，感謝大家耐心等候。

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《時代革命》導演及團隊嚴正聲明，警告那些盜取官方電影片名及海報並配上另一套影片分享連結的人及平台已涉嫌盜版及欺詐行為，此乃犯罪行為，《時代革命》官方將會按律師意見採取下一步行動。同時請支持者幫手收集並舉報那些非法連結，稱此舉不但支持該片日後的發行安排，更是對當中被盜用的另一紀錄片還一個公道。