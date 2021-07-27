新冠疫苗｜周四起24間接種中心派「長者即日籌」　名額最多200

政府今天（27日）宣布，由本周四（29日）起，其中24間社區疫苗接種中心將會向70歲或以上的長者派發「即日籌」，供沒有預約的長者在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗，但設於醫院內的接種中心則不會提供「即日籌」。

24間社區疫苗接種中心每日合共派發約4 600個「即日籌」，位於東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心每日分別派發100個籌，其他接種中心每日各派發200個籌，派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。



官涌體育館疫苗接種中心外曾有大批市民排隊打針，人龍延伸過百米。（資料圖片／黃金棋攝）

政府今日宣布，由星期四起， 24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向70歲或以上的長者派發「即日籌」，供沒有預約的長者在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗。

▼有「即日籌」的社區疫苗接種中心名單如下▼

由星期四起， 24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向70歲或以上的長者派發「即日籌」。（文件截圖）

24間社區疫苗接種中心每日合共派發約4 600個「即日籌」。由於場地限制，位於東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心每日分別派發100個籌，其他設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200個籌。

為長者而設的「即日籌」派發時間由每日上午7時45分開始，數量有限，先到先得，派完即止。社區疫苗接種中心每日下午1時30分至2時30分關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時30分。

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可託他人助取籌 需出示打針長者身份證副本登記

70歲或以上的長者除可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者到社區疫苗接種中心代領，惟需出示長者的香港身份證副本登記。社區疫苗接種中心的工作人員會在長者接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。每位長者可由最多兩名照顧者陪同接種，陪同人士可一同接種疫苗。

政府發言人呼籲，長者無須過早到社區疫苗接種中心輪候，因為每天都會派發即日籌，政府亦會視乎長者對即日籌的反應和實際情況，在稍後考慮將即日籌服務推展至60歲或以上人士。

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接種中心營運商︰會協助使用即日籌長者 預約第二針時間

負責將軍澳體育館復必泰疫苗接種中心的康健國際醫療營運總監梁國齡表示，他會安排職員為這批使用即日籌的長者，在接種第一針時，預約打第二針的時間，有關長者便毋須在打第二針當天，再排隊取籌。

另一方面，由於近日預約接種新冠疫苗的市民增加，為回應市民的需求，政府明日上午9時起，開放多7天的接種中心預約名額，即預約期由現時的三星期增至四星期，並會在本周內陸續增加社區疫苗接種中心的預約名額，以方便市民預約。現時七天的預約總額約為40萬劑次。政府會因應預約情況適當調整預約期。