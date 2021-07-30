科興疫苗｜衞生署3間長者健康中心　8月9日起為長者接種毋須預約

衞生署今日（30日）宣布，轄下3間長者健康中心將擴展新冠疫苗接種服務，為65歲或以上的市民接種科興疫苗，毋須預約。新措施會在8月9日至9月30日期間，於藍田長者健康中心、葵盛長者健康中心和將軍澳長者健康中心推行，每日名額有限，先到先得，額滿即止。長者健康中心醫護人員會在長者接種第一劑疫苗時，為他們安排接種第二劑的日期和時間。



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由8月9日起至9月30日，三間長者健康中心（藍田長者健康中心、葵盛長者健康中心和將軍澳長者健康中心）將於以下特定時段為所有年滿65歲或以上的長者，提供新冠疫苗即場接種服務，毋須預約：

星期一至五：上午9時至中午12時15分、下午2時至4時45分（公眾假期除外）。

另一方面，現時全港所有長者健康中心正為65歲或以上的會員在到診當日提供接種新冠疫苗服務，由8月2日開始，全部18間長者健康中心會於以下特定時段為會員進一步提供新冠疫苗即場接種服務，亦毋須預約，惟需留意這項安排只適用於「會員」：

星期一至五：上午11時至中午12時、下午3時30分至4時30分（公眾假期除外）。

長者須出示香港身份證登記，每日名額有限，先到先得，額滿即止。長者健康中心醫護人員會在長者接種第一劑疫苗時，為他們安排接種第二劑的日期和時間。

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衞生署發言人表示，長者是因新冠肺炎出現併發症和死亡的最高危群組，強烈建議長者接種新冠疫苗以預防感染，專家建議所有曾接種流感疫苗的長者均可安全地接種新冠疫苗。如有慢性疾病，只要病情穩定，應盡早接種疫苗以作保護。

市民如有查詢，可於服務時間內致電相關中心，亦可瀏覽以下網頁。

另外， 24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）已由昨日開始每日向70歲或以上的長者派發「即日籌」，供沒有預約的長者在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗。市民亦可以透過該專題網站內的預約系統，預約到29間社區疫苗接種中心或26間醫院管理局普通科門診診所接種疫苗，或自行與參與疫苗接種計劃的私家醫生或診所預約。