去年長者自殺死亡484宗　創47年新高　撒瑪利亞會：伯伯易感孤獨

香港撒瑪利亞防止自殺會今日（31日）公布，本港去年自殺死亡數字為1,019宗，較往年稍升；而60歲以上長者自殺死亡數字為438宗，數字創47年有紀錄以來最高。

該會認為，受疫情和經濟影響，加上限聚措施致缺乏社交，市民容易累積壓力。疫情對長者的情緒影響大，使他們與親友及社會的連結減弱；部份長者因防疫資源不足，導致外出有困難，尤其獨居長者遇上困難時，或不知道如何求助。



香港撒瑪利亞防止自殺會今日公布，本港去年自殺死亡數字為1,019宗，較往年稍升。 （李恩慈攝）

香港撒瑪利亞防止自殺會公布，本港去年自殺數字為1,019宗，即每10萬人中有13.61人自盡身亡，平均每天發生2.79宗，整體數字較前年上升26宗。當中男性佔六成二，女性佔三成八；五成一人由高處墮下，兩成半人上吊自縊。

去年60歲以上長者自殺死亡數字為438宗，佔整體死亡數字四成三，較前年增加4.8%，數字創自1973年有紀錄以來最高。

香港撒瑪利亞防止自殺會理事會主席周婉芬稱，受疫情及限聚令等措施影響，去年24小時情緒支援熱線當值義工的數字減少，共服務8,340宗求助個案和4,469宗非求助個案，整體數字較前年減少5,843宗。50至59歲求助者佔兩成，為各年齡層最多；而最常見的求助問題包括精神健康、家庭、人際相處、生理健康和就業。

該會建議政府加強對80歲或以上長者的支援，並可嘗試以有報酬形式讓初老長者支援其他長者。（李恩慈攝）

周婉芬透露，部份個案涉及家庭主婦，「丈夫有時有工開，有時無工開」，使她們憂慮家庭經濟及子女前景。亦有個案長期在家工作，全家困在家中致相處磨擦增加，尤其子女有特殊學習需要的家長壓力更大。

自殺危機處理中心去年介入1,216宗個案，當中1,078為自殺危機者，女性佔696宗，男性佔382宗，30至49歲個案數字最多。三大具自殺危機的求助類別分別為家庭、經濟和精神健康。

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國稱，該會於今年6至7月進行有關60歲或以上長者情緒狀況的調查，以街頭訪問和網上問卷形式收集613份回應，因此未能涵蓋院舍及活動能力較差的長者。

調查結果顯示，一成一長者自認情緒「非常好」，三成九人情緒「頗好」，三成半人情緒「一般」，一成一人情緒「不太好」，4%人情緒「非常差」。80歲或以上長者情緒低落的比例最高，佔兩成三；婚姻狀況方面，喪偶、離婚或分居者的情緒亦較差。

長者的負面情緒主要包括自我形象低落、強烈孤獨感、缺乏生存意義和缺乏自主能力。其中男性有強烈孤獨感的比例達六成二，而女性有此感覺比例為三成九，曾展國認為或因他們的社交生活明顯較女性少。

長者的負面情緒主要包括自我形象低落、強烈孤獨感、缺乏生存意義和缺乏自主能力。（資料圖片／林振東攝）

另外，分別有六成二和四成八情緒低落的長者表示，情緒問題源自健康狀況及社會狀況，而四成五人自感與社區疏離。

於整體評分選擇情況「不太好」或「非常差」的受訪者中，兩成七長者於過去一年曾萌生自殺念頭。

自殺危機處理中心主任何永雄說，疫情對長者的情緒影響大，使他們與親友及社會的連結減弱，院舍長者甚至失去見家人的機會，「家人好少探望，無得同兒孫見面，對情緒一定有影響。」部份長者的防疫資源不足，導致外出有困難，尤其獨居長者遇上困難時，或不知道如何求助。另外，有1至2宗長者個案涉及家人移民，但因數字太少未能達成顯著結論。

他表示，當親友留意到長者情緒低落，「可能明示暗示阿邊個走咗幾好」，不應避而不談，反而要找多方面專業人士尋求協助。該會建議政府加強對80歲或以上長者的支援，並可嘗試以有報酬形式讓初老長者支援其他長者。