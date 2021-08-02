少年和你shop涉圖搶霰彈槍　控方指被告孔武有力　曾扣動機板3下

前年12月底上水一次「和你shop」活動中，有多名聚集人士圍毆一名拍照男子，其中一名當時16歲的少年在現場被警方截查時，疑作猛力反抗，期間更涉企圖搶警員的霰彈槍，他今日（2日）否認暴動、企圖無牌管有槍械及襲警罪受審，但承認兩項拒捕罪。控方開案陳詞指，少年被捕時與警糾纏，由於他強壯健碩，孔武有力，警員的防暴頭盔遭他用手撞壞，而少年企圖搶槍期間更扣動機板，由於長槍鎖上保險掣及未上膛，所以未能成功開槍。



被告姓陳，案發時16歲，他否認於2019年12月28日在上水廣場一帶參與暴動，並襲擊一名警員，及企圖無牌管有槍械，即警用霰彈槍。另外，他承認兩項發生於同日同地的拒捕罪。

黑衣人聚集檢查途人手機

控方開案陳詞指，事發當日約50人在上水廣場天橋聚集，有人身穿黑衣滋擾途人，包括用粗口辱罵、推撞及檢查途人的手機，當時身穿黑衣的被告已在場。

2019车12月28日上水廣場有和你shop 活動。(詳看下圖)

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被告曾開傘遮擋

後來，一名男途人好奇拿出手機拍攝，但遭人包圍及要求他刪相，被告當時在人群中開傘作遮擋，又曾箍男途人的頸。男途人的手機及後被人搶走，兼被圍毆，但警員到場，聚集人士亦即四散。

警員截停被告不斷反抗

警方到場後，見到被告手持雨傘逃走，認為他與圍毆事件有關，於是開始追截，有警員嘗試搭被告肩膀將他截停，但被告不停反抗，另一警員上前協助，亦遭被告推胸口。

用手撞毀警員頭盔

被告之後推開上前嘗試制服他的警員，並跑入商場，兩名警員繼續追截，由於被告十分強壯健碩、孔武有力，糾纏期間，警員的防暴頭盔遭被告用手撞擊致毀壞。

曾扳動霰彈槍板機3下

被告更曾捉著其中一名警員配備的雷明登槍（即霰彈槍），用力搶奪，雖然警員喝令他放手，但他沒有鬆手，更扣動板機3下。由於長槍鎖上保險掣及未上膛，因此未能成功開槍。

被告繼續掙扎，此時再有一名警員加入制服保他，又曾手握該名警員的警棍，直至被噴胡椒噴霧才放開手。

另外，法庭亦頒令不准傳媒報道遭搶槍警員的的身份，而他作供時會以代號X稱呼。

案件編號：DCCC635/2020