調查：青少年用加熱煙後咳嗽、鼻塞等病徵急增　促全禁加熱煙

吸煙與健康委員會聯同香港大學學者，調查青少年使用加熱煙草產品的情況，發現用家呼吸系統徵狀例如咳嗽、鼻塞、痰等急增，風險更較使用傳統香煙更高，對健康造成更大損害。

最新調查亦發現，現時香港不足一成人使用加熱煙，委員會促請立法會儘快通過《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》，全禁所有另類煙包括加熱煙及電子煙。



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港大公共衛生學院2018至2019年，在全港18區共88間學校抽取34,063學生調查，結果發現，吸食傳統香煙和加熱煙會持續出現呼吸道徵狀，例如咳嗽、鼻塞或有痰，31.2%吸食傳統煙的受訪者持續出現呼吸道徵狀，較過去使用的19.8%多，而正吸食加熱煙並出現呼吸道徵狀的比例為33.5%，較過去的27.9%較高。

吸煙與健康委員會主席湯修齊指出，全港有近三分二市民支持全禁另類煙，但政府提出全禁至今已拖延三年。湯修齊又指，另類煙與傳統煙一樣會釋出有害物質，一些有害物質的濃度比傳統煙更高。湯修齊認為，從產品設計可見，加熱煙的宣傳針對年輕人，吸食加熱煙的青少年在世界各地像「瘟疫」般傳播，並強調所有吸煙形式均有害健康，應儘快全面禁止加熱煙、電子煙等另類吸煙產品。

被問到會否因全禁另類煙反誘使青少年吸食捲煙，湯修齊表示反對，並指留意到現時青少年吸食傳統捲煙趨勢一直下降，但因為加熱煙的銷售手法、包裝設計均針對青少年，因此有必要全禁另類煙。

加熱煙無助戒煙 反鼓勵吸煙

對於有立法會議員倡只禁止電子煙，變相「放生」加熱煙，香港吸煙與健康委員會總幹事黎慧賢認為，控煙法例只可規管加熱煙煙支、煙彈和煙油，但未能規管裝置，若非全禁另類煙很容易混淆市場，不同的另類煙會從法律漏洞流入香港市場，例如商人會將電子煙及加熱煙製成二合一產品，在難以監管下日後青年吸煙情況或會更加嚴重。