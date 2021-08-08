再工業化資助暫批16宗申請涉1.08億　薛永恒喜見各行業擁抱創科

港府「再工業化資助計劃」去年接受申請至今收到21宗申請，相關評審委員會已評審1當中8宗申請，原則上同意支持16宗申請，總資助額近1.08億元。創新及科技局局長薛永恒表示，當局近年積極推動「再工業化」，發展新技術及智能生產為基礎。



（香港01製圖）

再工業化資助計劃去年開始接受申請，政府與企業以1：2的出資比例，鼓勵生產商在香港設立新智能生產線，每個項目的資助上限為1,500萬元，受惠對象不限行業，去年7月底起接受申請。

薛永恒今日在網誌稱，疫情下，業界對計劃的反應仍然不俗，截至今年7月底，共收到21宗申請，計劃的評審委員會已評審18宗申請，原則上同意支持16宗申請，涉及生物科技、食品加工、建造、印刷、醫療器材及納米纖維材料等行業，總資助額約為1億800萬元。其餘3宗申請正在處理中。

他又表示，政府近年積極推動「再工業化」，發展以新技術及智能生產為基礎，但是不需要太多用地或勞動力的先進製造業，在香港發展高端生產有助推動本港經濟多元發展，減少對服務業的依賴，帶動研發需求，創造優質的就業機會，並為經濟增長注入新動力，亦可重振「香港製造」的品牌。正因如此，政府一直循基建、人才、資金、技術及科研方面為「再工業化」製造有利條件，加速進程。

薛永恒認為，香港未來要做到「產業科技化」及「科技產業化」，運用科技令傳統產業繼續發展，增強產業競爭力。（資料圖片）

基建方面，他指出當局近幾年合共投放超過90億元興建四項專項設施，提供不少特別設計的空間和設施配套以推動高科技智能生產，配合對生產設施有一定要求的智能生產線，除了大埔工業邨的精密製造中心已投入服務並悉數租出予精密工程及組裝、新物料製造和環保紗線等企業外，另有3項設施將會在未來一、兩年相繼落成，共可提供逾16萬平方米的樓面面積，分別是今年內落成位於大埔工業邨的醫療用品製造中心、明年落成位於將軍澳工業邨的先進製造業中心及2023年落成位於元朗工業邨的微電子中心。

至於人才培訓，政府2018年推出「再工業化及科技培訓計劃」，以2（政府）：1（企業）的配對形式，資助本地企業人員接受科技培訓，尤其是與「工業4.0」有關的培訓。截至今年7月底，計劃提供超過6,900次高端科技培訓，資助總額超過4,680萬元。相關培訓涉及不同範疇，例如「工業4.0」流程、自動化生產線等。

薛永恒到訪金門建築，了解到廠房預製超過2,000 件的混凝土結構組件及將70%的機電組件模組化。（薛永恒Facebook）

薛永恒認為，香港未來要做到「產業科技化」及「科技產業化」，運用科技令傳統產業繼續發展，增強產業競爭力；同時亦要將科研成果商品化，為香港未來發展增添動力。他早前亦到訪金門建築，了解到廠房預製超過2,000 件的混凝土結構組件及將70%的機電組件模組化，從而提升工程效率及施工安全，喜見各行各業都積極擁抱創科，藉此提升效率與競爭力，同時加速香港智慧城市的發展。