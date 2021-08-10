住元朗寶豐樓52歲女患者提供虛假資料　判監14天

一名52歲女子（第9609宗新冠肺炎個案）在今年1月17日向獲授權人員提供虛假資料，她被控告違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），今天（10日）於九龍城裁判法院被判處即時監禁14日。衞生署表示，這名女子提供的虛假資料與其密切接觸者相關。翻查資料顯示，這名女子居於元朗寶豐樓，屬於本地源頭不明個案。



衞生署衞生防護中心跟進一宗確診個案時，發現她向獲授權人員提供虛假資料。（資料圖片／羅君豪攝）

一名52歲女子因違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）第3（4）及3（5）條，今日於九龍城裁判法院被判處即時監禁14日。該名女子為早前確診新冠肺炎的病人，在衞生署衞生防護中心跟進這宗確診個案的流行病學調查中，該名女子在今年1月17日向獲授權人員提供虛假資料。

衞生署其後補充，這名女子是第9609宗個案，她提供的虛假資料與其密切接觸者相關。翻查資料顯示，這名女子是香港居民，居於元朗寶豐樓，沒有病徵，屬於本地源頭不明個案，於1月18日公布確診。

根據《規例》，任何人士向獲授權人員提供虛假或具誤導性資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁六個月。

衞生署發言人表示，在追蹤期間向獲授權人員隱瞞或提供虛假或誤導性資料，是極不負責任的行為，並會阻延病毒追蹤工作，對公共衞生構成重大威脅。截至今日，共有五人已因違反《規例》被法庭定罪。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。