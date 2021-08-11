Skytrax最佳機場排名出爐　香港國際機場跌四級降至第10歷來最差

國際專業航空運輸研究機構Skytrax，日前公布2021年度全球最佳機場排名，香港國際機場排名再下跌，由去年的第6位跌至第10位。今年榜首由卡塔爾哈馬德國際機場奪得，而去年排第一的新加坡樟宜機場未能蟬聯冠軍，跌至第3位。



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香港國際機場連續3年排名跌

國際專業航空運輸研究機構Skytrax日前公布2021年度全球最佳機場排名，去年排名第6位的香港國際機場連跌4級，今年只排名第10位。香港過去曾8次於Skytrax最佳機場排名奪冠，但在2011年後拾級而下，2013年首度跌出三甲、降至第4位，2019年位居第5，2020年再跌至第6。

卡塔爾哈馬德國際機場除獲得全球最佳機場，亦於今次大獎中獲得多個獎項，包括中東最佳機場、全球2500至3500萬乘客類別的最佳機場，及中東最佳機場員工。Skytrax指，雖全球受疫情影響，哈馬德國際機場仍然繼續擴建計劃，並引入機場健康及安全新標準。

東京羽田機場獲封亞洲最佳

而排名第二的東京羽田機場，則同時獲得亞洲最佳機場、全球最佳國內機場、全球最佳清潔等獎項。此外，英國倫敦希思路機場及瑞士蘇黎世機場亦於今年列進首10名。

Skytrax表示，今次進行的年度旅客調查，於去年8月至今年7月進行，部份旅客按照疫情爆發前在有關機場的體驗投票；而有部份旅客則按過去12個月，疫情爆發後使用有關機場的經驗投票。

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