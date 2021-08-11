前特首選委、公院醫生馮德焜離港赴英　辭任醫管局、醫學會職位

醫管局出現醫護移民潮，醫學會今日（11日）公布，該會的義務秘書、公立醫院外科醫生兼上屆特首選委馮德焜已辭職，職位由立法會議員陳沛然頂上。據了解，馮德焜即將前往英國。醫學會會長蔡堅表示，感謝馮在任內的協助，一切「盡在不言中」。



馮德焜（左二）為上屆醫學界特首選委。（資料圖片／譚貴鴻攝）

馮德焜為醫學會今屆的義務秘書，任期到明年（2022年）。醫學會今日公布，馮德焜已辭去職務，由會長蔡堅委任立法會議員陳沛然填補空缺，會董會已在本月三日通過有關提名。據了解，馮德焜即將前往英國，到當地大學繼續醫學工作，他亦是公立醫院的外科醫生，會向醫管局請辭。馮德焜婉拒受訪。

蔡堅向《香港01》稱，感謝馮任內的付出及貢獻，「佢好幫得手，盡在不言中」，由陳沛然填補空缺是因為他熟識程序、立法會文件齊全，亦無跟立法會工作有衝突，雖然陳沛然在醫學會會董會佔義務秘書及立法會議員兩個位置，但內部投票時亦只會有一票。

醫學團體杏林覺醒及前線醫生聯盟先後解散，蔡堅稱「無諗過醫學會要解散」，今年會董會改選七個席位，亦有12人競逐，認為競爭激烈，而該會都是以專業、醫學意見發聲，例如要求政府統一「不適合接種新冠疫苗證明書」，都是對社會有裨益的事情，並非無的放矢。被問到是否不再敢言，蔡堅笑稱「自己無話敢言，係傳媒話我敢言」，強調是按專業角度表達意見。

馮德焜曾任杏林覺醒發言人、香港公共醫療醫生協會執委，亦是上屆特首選委，其中杏林覺醒已於今年6月30日，在facebook發文表示即日解散。

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