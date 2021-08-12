新冠疫苗｜男子被連打兩針復必泰　黃天祐醫生︰21日後可打第三針

近月本港疫情緩和，書展、動漫節等展覽陸續復辦，美食博覽亦於今日（12日）開鑼。感染及傳染病科專科醫生黃天祐今日於港台節目表示，展覽的防疫措施足夠，例如市民不能在場內試食，但建議主辦方亦需派員巡邏。「呢段時間本地個案好少，都係（舉辦展覽）好時機。」

對於友愛體育館社區疫苗接種中心昨（11日）有病人被連打兩劑復必泰疫苗。黃天祐指，由於兩針疫苗的劑量較多，預料反應會較大，或會感到疲倦、手臂痛、發燒等。但認為病人於21日後仍可接受第三劑疫苗。



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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去年因疫情影響而停辦的美食博覽於今日開鑼，感染及傳染病科專科醫生黃天祐認為，展覽的防疫措施足夠，例如市民不能在場內試食。但建議主辦方亦需派員巡邏，觀察攤販是否遵守規定；同時亦需控制人流，避免市民同時間聚集於一個攤位。他認為現時適合舉辦展覽，「呢段時間本地個案好少，都係好時機。」

大型長跑賽事渣打馬拉松去年原訂延期至今年10月24日舉行。黃天祐表示，按奧運的經驗，參賽者需已接種疫苗是必須的條件。現時已有不少靈敏度、準確度高的快速檢測工具，他認為可為參賽者進行檢測，以確保賽事安全。他亦建議，大會可安排參賽者分批出發，並預料屆時參賽者不會佩戴口罩，「戴口罩呼吸急促可能會令病毒走出嚟。」

黃天祐承認現時適合舉辦展覽，「呢段時間本地個案好少，都係好時機。」（資料圖片）

至於昨日一名66歲男子，於屯門友愛體育館的社區疫苗接種中心，被連打兩劑復必泰疫苗。黃天祐指，需觀察病人針後的不良反應，由於兩針疫苗的劑量較多，預料反應會較大，或會感到疲倦、手臂痛、發燒等。

他指，臨床研究曾測試過不同劑量對人體的反應，指連打兩劑令抗體的持續時間更長，並認為該名男士可於21日後仍可接種第三劑疫苗，即原定第二劑的疫苗注射時間，但要先觀察最近數日的情況，預料連打兩針不會影響高血壓、膽固醇的水平。