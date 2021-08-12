泛民47人初選｜判辭解釋批保釋理據　指鄒家成沒直接要求外國制裁

47名民主派人士因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其中一名被告鄒家成於本年6月，向高等法院申請保釋獲批。而國安法指定法官杜麗冰今(12日)頒發判辭，解釋理據。判辭提及，鄒因照顧患病的父親，已立志成為護士。但若他未獲保釋，將未能完成其護士學位。而法官指，鄒沒有直接要求國際社會制裁中國或香港政府，又認為若鄒獲准保釋，不會繼續從事危害國安行為，遂批准申請。



法官杜麗冰在判辭引述控方的陳詞，指鄒家成若獲保釋，會繼續作出從事危害國安行為。控方解釋，鄒參加初選，並參與「墨落無悔」的聲明。而鄒亦選舉論壇中，稱，「我諗我今次參選嘅目的非常之旗幟鮮明，我就係要宣揚香港民族主義。因為要建立一個民族出嚟，我哋先能夠對抗到中華民族嘅入侵」。

律師指鄒非提倡港獨 而是爭取香港成為中國認可的少數族裔

控方陳詞亦指，鄒亦散播不實的訊息，如指中國政府透過新型冠狀病毒檢測，取得港人的DNA。

而鄒家成的律師則在申請保釋時透露，鄒在草根家庭成長，年幼時目睹母親遭父親家暴。惟鄒父因患病而變得虛弱，最終與世長辭。而鄒因照顧父親，令他有志成為護士。他因此發奮向學，取獲獎學金，成功考入大學修讀護士課程。若鄒未獲保釋，將失去取得學位的機會。

律師又指，鄒非提倡港獨，而是爭取香港成為中國認可的少數族裔，而他相信這並不違反國安法。

13名獲准保釋被告的保釋條件。(詳看下圖)

+ 12

法官指鄒沒有直接要求國際社會 制裁中國或香港政府

法官指，鄒的確有提及中國政府要獲取港人DNA，但他沒有直接要求國際社會，制裁中國或香港政府。而他曾在社交平台Facebook提及實施制裁，並稱為「第一炮」，法官指此可解讀為提倡制裁，亦可僅為其評論，而法官將點利益歸於鄒。

法官認為，在涉案的保釋條件下，相信鄒若獲准保釋後，不會繼續從事危害國安行為，因此批准讓他保釋。

而法官於上月批准鄒家成以現金5萬元，以及人事擔保5萬元保釋，其他保釋條件包括：不得以任何方式作出違反國安法或香港法例中維護國家安全罪行的言論和行為，不得參與或協調任何選舉，以及不得以任何方式聯絡外國官員、議員等。

案件編號：HCCP 294/2021