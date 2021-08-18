新冠肺炎｜唯一低風險地區新西蘭爆Delta變種　何栢良促升中風險

Delta變種病毒肆虐全球，新西蘭歷經半年個案清零後，近日爆發Delta變種病毒疫情，確診人數不斷攀升。不過，根據港府最新入境防控措施，現時新西蘭被列入低風險C組的指明地區，由於同在低風險名單內的澳洲，周五（20日）起將升至中風險地區，新西蘭將是該組別名單內唯一的國家。
按港府的抵港檢疫要求，由新西蘭抵港人士，若已接種疫苗只須接受強檢7天，而未接種亦只須接受強檢14天。
港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，港府應立即將新西蘭提升至B組的中風險地區，以防變種病毒由新西蘭輸入。
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新西蘭清零半年再爆疫情
港府昨日公布最新的入境防控措施，由本周五（20日）生效。根據資料顯示，僅得新西蘭被列作屬低風險的C組指明地區。不過，新西蘭歷經半年個案清零後，近日爆發Delta變種病毒疫情，其最大城市奧克蘭截至當地下午1時，新增至最少10宗個案。
新西蘭當局指，確診者到過的地點增至19處，包括有教堂、酒吧、賭場及超級市場，其中一名確診者更曾光顧酒吧，估計兩晚場內約有70至80人。因此當局實施嚴格封鎖措施，包括強制12歲以上人士，在公共場所及交通工具內須戴上口罩。
何栢良籲港府立即提升新西蘭至B組中風險地區
對於新西蘭爆發Delta變種病毒，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，港府應立即將新西蘭由低風險的C組指明地區，提升至B組中風險地區，以防變種病毒由新西蘭輸入。
▼政府最新的檢疫安排▼
已接種疫苗者從低風險地區抵港只須酒店檢疫7日
根據港府最新檢疫安排資料，從C組指明地區即新西蘭抵港，檢疫要求遠比B組的中風險地區寬鬆。如未持認可接種疫苗紀錄人士，由接受21天酒店強制檢疫，放寬至14天；強檢期間由接受4次檢測，放寬至2次。而持有認可接種疫苗紀錄人士，由接受14天酒店強制檢疫，放寬至7天；強檢期間由須接受4次檢測，放寬至2次。
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