港人往深圳14日檢疫可申一半在家隔離　工聯會：放寬有限受惠人少

深圳昨日（18日）調整香港旅客入境措施，由14日酒店檢疫，變成7日酒店檢疫加7日在家隔離。工聯會表示放寬程度非常有限，要求入境者在深圳有住所、獨自隔離，相信最多只有近千人受惠，呼籲港府逐步跟內地其他省市及澳門商討通關。



工聯會九龍東總幹事鄧家彪在香港電台節目稱，有傳媒形容有關新措施是放寬，甚至走向樂觀通關有望，但其實受惠者非常少，因為申請在家隔離的門檻高，「入境人士要喺深圳有地方住，呢啲人唔多，佢未必去深圳可能去其他城市只係入境深圳」，而且在家隔離嚴格，住所只可有一人，因此回家檢疫不代表可以見親人。

▼8月17日居袁國勇到灣仔帝盛酒店調查▼



+ 5

他又提到有關住所必須為屋苑，有管理公司打理，城鄉地方未必獲批，估計只有非常少人士才受惠，「可能深圳退休獨居長者返香港探親、睇醫生」。他表示，回港易目前只適用廣東省回港者，但其他省市及澳門疫情回復平穩，應該再擴大回港易範圍，亦關注珠海市會否跟隨深圳市，容許香港入境者能否在家檢疫，「如果跟好似對港人入境少少放寬，如果唔跟就未必係放寬喇。」

鄧家彪稱，澳門需要港人入境旅遊、消費，兩地有密切關係，促請香港嚴防輸入，先令兩個特區通關，令廣東省安心打好通關基礎。