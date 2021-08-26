指立法會選舉押後屬違憲　男子求覆核決定　官指錯誤理解拒受理

政府去年以公共衛生理由，把立法會選舉押後，所有議員亦可延任一年。曾參選區議會的「傘兵」沈泰鋒提出司法覆核，指政府未在時限內再舉行選舉，卻讓議員「二次當選」，做法違憲。高等法院法官今（26日）頒下判辭，指沈泰鋒提出的理據，在法律上及事實上均屬錯誤理解，遂拒受理案件。



申請人沈泰鋒，答辯人為行政長官林鄭月娥和立法會主席梁君彥等42名現任立法會議員，但當中不包括鄭松泰。

法律及事實上均屬錯誤理解

法官在判辭指，申請人提出的各項理據，在法律上及事實上均屬錯誤理解。

申請人指政府違反了《基本法》，沒有在第六屆立法會解散後3個月內舉行選舉，以選出第七屆立法會議員。惟法官指，《基本法》並無訂明舉行立法會換屆選舉的時間。

但法官指出，由於人大常委會決定，將第六屆立法會的任期，自2020‍年9月30日起延長不少於一年，因此根據《基本法》條例舉行換屆選舉的責任並未產生。

議員任期延長並非再當選

申請人在誓章質疑人大常委會的決定，惟法官指，香港法院不可對人大常委會的決定作出憲法上的覆核。

對於申請人指被列為答辯人的42位議員，自動「二次當選」為立法會議員，法官指此説法並不正確，他們並無「再當選」為立法會議員，他們的任期已依據人大常委會的決定而延長。

法官指，是次覆核並無合理可爭辯之處，亦無勝訴機會，遂拒批司法覆核許可。

案件編號：HCAL474/2021