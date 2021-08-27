撞衝紅燈的士致兩死　包括商台DJ前女友　貨車司機罪成囚3月

去年情人節凌晨，一輛中型貨車涉在沙田源禾路超速衝黃燈，並與的士相撞，其後司機及女乘客死亡，另一名男乘客被撞至骨折。貨車司機早前只被裁定3項不小心駕駛罪成，法官今日（27日）判刑指駕駛重型貨車必須時刻小心，因為撞擊力與速度及車輛重量成正比，但被告卻超速，為其他駕駛者帶來危險，決定判他囚3個月，停牌一年半。



女死者為商台DJ前女友

被告黃俊賢(33歲)，原被控危險駕駛引致他人死亡，及危險駕駛致他人身體受嚴重傷害等三罪，但經審訊後被裁定罪名不成立，但不小心駕駛罪成。案發於2020年2 月14日凌晨，被告駕駛其貨車駛經沙田源禾路與火炭路交界時，撞到一輛載着兩男一女乘客的士，的士男司機及女乘客重傷不治，另兩人受傷；女死者為商台DJ薛晉寧（阿檸）前女友。

法官判刑指，雖然被告衝黃燈及超速不構成危險駕駛，但在不小心駕駛罪行中屬情節嚴重。法官認為駕駛重型貨車必須時刻小心，因為撞擊力與速度及車輛重量成正比，即使的士司機也不應衝紅燈，但被告超速仍為其他駕駛者帶來危險，加上被告的交通紀錄不算良好，最終決定判他監囚3個月，亦要停牌及上駕駛改進課程。

案件編號：DCCC 832/2020

肇事的士被撞至嚴重毀爛，女死者是商台DJ的前女友。(詳看下圖)