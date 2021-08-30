基層悲歌｜26%兒童照顧者曾借貸　單親母無法讓女兒學溜冰感心悒

現行照顧者政策只包括護老者及殘疾人士的照顧者，兒童照顧者卻未能受惠。關注草根生活聯盟於 2021 年 08 月 11 日至 08 月 21 日期間進行的《兒童照顧者貧窮狀況》問卷調查，發現大部分家庭照顧者都面對嚴重經濟壓力，6成兒童照顧者為全職家庭照顧者，難以投入職場，平均每周花94小時完成照顧工作，沒有儲蓄下難以處理家庭突發狀況與臨時開支，有26%受訪者曾向親友、銀行或財務公司借錢。



問卷調查26%兒童照顧者曾借貸。(黃慧姍攝)

內地來港生活艱難 一家三口被逼分離

其中一位單親家庭兒童照顧者Liana於19年帶同兩女來港與丈夫團聚，但到港的生活卻出乎她意料，更經常與丈夫因經濟問題口角，奶奶又婆責怪她「1蚊都要問我個仔拎」，Liana決定離婚。

與前夫打官司兩年期間，兩女繼續居在前夫家，當，Liana全職工作每月收入大概12000至13000元，勉強夠一個人生活，好景時更能儲起2000-3000元，與女兒外出花費亦較鬆手，好讓她們享受一個愉快的假日。

生活大不如前 供女兒讀書有困難

今年7月，Liana勝出官司取得兩女撫養權，但她卻因要照顧她們而辭去工作，霎時間失去收入還加大了支出，令她感到措手無策，只能依靠政府綜援及贍養費過活，但只有11000元，根本不足三母女生活。

Liana有時會帶女兒到溜冰場免費觀看其他人溜冰，久而久之，大女不時提及想學溜冰，但溜冰堂費用昂貴，實在無法負擔得起，「每個月900元，女兒一面失望話唯有遲啲自己賺到錢先學。」Liana聽到非常心悒。

關注草根生活聯盟建議政府擴大照顧者津貼可受惠人士，亦可增加受資助的託兒服務名額、托兒服務津貼及單親輔助金。(黃慧姍攝)

團體建議擴大照顧者津貼受惠人士資格 增託兒服務津貼

關注草根生活聯盟建議政府擴大照顧者津貼可受惠人士，目前政府僅為低收入家庭護老者及殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃，可將津貼的受惠對象擴大至不同照顧類別的照顧者。亦可增加受資助的托兒服務名額、託兒服務津貼及單親輔助金。在推行免費幼稚園教育的同時，增加幼稚園全日制的名額以支援兒童照顧者就業。