富商家被竊1400萬珠寶名錶　警巡查當舖意外揭發　家中菲傭認罪

新世界前非執行董事梁仲豪與其妻所居的深水灣道的獨立屋，前年發生失竊事件，家中有逾1400萬元珠寶名錶被竊，警方到典當舖巡查時發現可疑單據，向梁氏夫婦查問後揭發，並發現全為兩人的菲傭所為，該菲傭並有找來兩名同鄉幫忙典當等。3名女菲傭今(2日)在高等法院承認盜竊及處理贓物等16項罪名，法官把案押後至下周二判刑。



三名被告：NONES Carmelita Galay(47歲)、 NONES Maricris Galay(32歲)、ALAGNA Cristina Noble(51歲)。 首被告承認6項盜竊罪，次被告和第三被告各承認4項和6項處理贓物罪。

警方巡查典當舖揭發偷竊

事主梁仲豪是富商梁昌的後人，他與妻居於深水灣道某獨立屋，首被告案發時為他們的家傭。

案情指，2019年7月，警方在典當舖進行定期巡查時，發現涉及首被告的典當 紀錄有可疑，從而揭發本案。同年9月，警方向事主夫婦查問，夫婦確認被典當的物品屬他們所有，但他們從未把物品給予首被告，首被告因此被捕。調查發現，首被告於2018年5月至2019年9月間，多番偷取事主夫婦的珠寶和小量現金，失物包括頸錬、耳環、手鐲和名錶，總值逾1400萬元。

事主需花140萬元贖回珠寶

首被告把部份失物交由他人保管，或把物品典當。第二和第三被告多番按首被告的指示，把物品典當，涉及的失物總值分別約200多萬和100多萬。兩人再由典當所得的款項，交予首被告。部份失物在首被告房間起回，替首被告保管物品的涉案人士亦交還失物，惟事主夫婦仍需花費約140萬元向典舖贖回珠寶。

首被告求情稱為母籌醫療費

辯方求情指，首被告為籌集母親的醫療費用而犯案，惟其母最終不治。次被告和第三被告均指，兩人在案發後均有提供協助，第三被告有協助贖回失物。第三被告的代表律師又指，第三被告思想簡單，易被操控，並呈上一名任高級督察前僱主的信件，該名前僱主讚賞第三被告為人誠實。

案件編號：HCCC129/2021