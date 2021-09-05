佐敦食肆開餐食客無填妥紙仔　警罰停晚市堂食14日　負責人嘆無辜

佐敦食肆「開餐 Dine Inn」昨日（4日）晚市時有警察巡查，被發現有3位堂食客人填寫聯絡資料（俗稱填紙仔）不合格，今（5日）起14日禁止晚市堂食至9月18日。
食肆負責人陳先生接受查詢時指出，周六晚6時許，多名警員進店巡查，打開資料箱後指有3名堂食客人所填資料不合格。店方並不知詳情，他對此感到無辜，因本身無權檢查客人填寫資料真實性，亦不會派人檢查。店方Facebook上呼籲食客如是填紙仔，應一字不漏。《香港01》已經向警方查詢，正等待回覆。
店方FB發文披露有客人填紙仔「簡短咗」
「開餐 Dine Inn」早前在Facebook發帖文，指佐敦店舖被禁止晚市堂食至9月18日，且有客人因為填寫資料「填得簡短咗」，而被即場開出告票。帖文呼籲堂食客人須一字不漏填寫「紙仔」，並呼籲食客幫襯該店早午餐及灣仔、旺角分店。
負責人：店方無權檢查客人資料
記者致電該店查詢，負責人陳先生表示，昨晚6時左右，多名警員入店巡查，其後打開放置食客填寫聯絡資料「紙仔」的盒子後，表示有3名堂食客人資料填寫不合格。因為負責人當時不在場，他並不知道具體不合格的原因為何。
店舖被罰停晚市14日，陳先生認為店舖無辜，指食肆本無權去檢查客人資料填寫是否得到，亦從未檢查過客人的資料。店內則設置有安心出行碼和填寫紙仔兩種方式。
根據食環署規定，違反防疫要求的食肆，最長可被罰停晚市堂食14日，期間回復至最基本的「A類」，即堂食由早上5時至下午6時，每枱最多2人，宴會上限20人。
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